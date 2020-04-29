Прыщи на лице и теле: дерматологи назвали основные причины

Самая неприятная неожиданность, которая может возникнуть, будь то у мужчины или у женщины, перед романтическим свиданием или деловой встречей, это внезапно вскочивший на лице прыщ. Этот мерзкий фурункул буквально отравляет весь образ, как не укладывай волосы и какую рубашку не подбирай. Однако, если новый прыщ - это не "сюрприз", а нормальное состояние вашей кожи, здесь дерматологи уже призывают к тщательному обследованию организма.

Врачи выделяют пять основных причин для кожи, которая усыпана угревой сыпью.

Неправильное питание

Если в твоем меню много простых углеводов, мало полезных жиров и продуктов,содержащих незаменимые аминокислоты, то это непременно отразится на коже. Несбалансированный рацион изменяет состав кожного сала — оно становится более тягучим и плотным. В результате на коже образуется большое количество закрытых камедонов, которые впоследствии перерождаются в прыщи и угри. Во избежание этого откажитесь от фастфуда, газированных напитков, кондитерских изделий промышленного производства. Вместо всего этого введите в рацион больше овощей,рыбы, растительных масел, орехов и зелени.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

50% людей с акне страдают гастритом или дисбактериозом, 30% — заболеваниями кишечника. Понять, касается ли эта проблема вас, можно, изучив "карту" появления прыщей на лице. Если чаще всего воспаления локализуются в области лба, возможно,проблема связана с нарушением деятельности тонкого кишечника, над верхней губой — толстого кишечника, в зоне межбровья — печени, на носу — двенадцатиперстной кишки,на скулах и щеках — желудка. Точное определение даст врач-гастроэнтеролог.

Самолечение



Рынок косметических средств перенасыщен, и поверив в громкий рекламный слоган, можно нарваться на косметику, которая еще больше усугубит проблему. Например, в ней могут содержаться камедогенные вещества, которые являются провокаторами образования прыщей. К таковым, в частности, относятся различные масла (минеральные, кукурузное,кокосовое, соевое, персиковое), а также — ланолин, вазелин, сера, лаурилсульфат натрия и другие. Девушкам с проблемной кожей настоятельно рекомендуется подбирать средства по уходу вместе со специалистом! Кстати, прием оральных контрацептивов или же антибактериальных средств без консультации с врачом так же может спровоцировать появление прыщей.

Выдавливание прыщей

Появилось желание самостоятельно выдавить появившиеся прыщи? Остановитесь! Самостоятельно вскрывая очаг воспаления даже в самых стерильных условиях, вы способствуете распространению инфекции по поверхности кожи. Неудивительно, что после такой экзекуции вместо одного прыща может появиться пять. Кстати, к таким же последствиям может привести и использование абразивных скрабов и модных сейчас щеток для очищения в период обострения акне.

Изменение гормонального фона



Даже обладательницы здоровой, сияющей кожи порой сталкиваются с появлением прыщей. Около 70% женщин страдают от так называемых предменструальных акне. Причина — повышение стероидных гормонов в завершающую фазу цикла. Накануне менструации даже те, кого акне обычно не беспокоит, могут заметить появление 1−2 прыщиков в зоне подбородка, что считается вариантом нормы. Другое дело — гормонообусловленные прыщи, которые могут свидетельствовать, например, о нарушении выработки половых гормонов, поликистозе яичников, нарушении деятельности надпочечников или гипофиза. Эти проблемы нужно лечить совместно с гинекологом и эндокринологом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о продуктах, которые нельзя употреблять, пока организм находится в состоянии стресса.









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