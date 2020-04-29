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Как бессонная ночь влияет на организм человека

Даже одна бессонная ночь может иметь длительные последствия

сегодня, 13:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как бессонная ночь влияет на организм человека

Сон - это важная и неотъемлемая часть нашей жизни. Благодаря ему организм восстанавливает силы, регулируя работу всех органов и систем. Помимо этого, качественный сон - важный показатель хорошего самочувствия. Но бывают ситуации, когда организм не может полноценно отдохнуть, потому что мучает бессонница. Каковы ее последствия?

У людей, которые всю ночь не сомкнули глаз появляется усталость, раздражительность, перепады настроения, а также апатия. Недосып негативно влияет и на физическое, и на эмоциональное состояние человека.

Американские исследователи выяснили, что бессонная ночь способствует плохому усвоению глюкозы. А это чревато развитием сахарного диабета. Кроме того, у человека, который не спал всю ночь могут появиться "сбои" в кровяном давлении. Ведь циклы кровяного давления напрямую связаны как со сном, так и с бодрствованием.

Бессонная ночь также плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы, потому что повышает уровень нервозности и стресса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить силы после бессонной ночи.


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Источник: https://4mama.ua/mom/health-food/4687-ne-somknuv-glaz-kak-bessonnaya-noch-vliyaet-na-cheloveka
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