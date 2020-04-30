8 сигналов о том, что пора проверить уровень гормонов

Гормональная система играет важнейшую роль в функционировании организма. Даже, малейшее изменение гормонального баланса может иметь тяжелые последствия. Поэтому, лучше всего, распознать приближающуюся беду на ранних этапах и остановить ее. Далее приведены основные симптомы, которые неоднозначно намекают - пора записаться на прием к специалисту и проверить уровень гормонов.

Повышенный аппетит

Если чувство насыщения не приходит, даже, после плотного обеда, возможно, речь идет о гипертиреозе. Щитовидная железа слишком активная и производит больше гормонов, чем нужно. Из-за этого аппетит резко возрастает. Причиной постоянного желания что-то съесть может стать и высокий уровень такого гормона как кортизол. Это гормон стресса. Из-за него организм требует все больше и больше калорий, чтобы отложить их на “черный день” в виде жира.

Выпадение волос

Если волосы остаются повсюду - на подушке, в ванной, на одежде и так далее - у женщин это может быть сигналом, что организм в избытке вырабатывает тестостерон - мужской гормон. А это, в свою очередь, сигнал проверить, все ли в порядке с яичниками.

Резкое похудение или набор веса

Это повод пойти к эндокринологу. С организмом, явно, что-то не так. К набору массы может привести высокий уровень кортизола. То же самое случится, если в вашем организме слишком много гормона тестостерона. Резкое и беспричинное похудение, зачастую, говорит о том, что щитовидка работает слишком активно, что также не есть нормой.

Хроническая усталость

Постоянная усталость - довольно тревожный симптом. Особенно, если видимой причины недомогания нет. Быстро устаете, а энергии не хватает - это также может быть ярким признаком нарушений в работе гормональной системы. Лучше не откладывать визит к врачу в долгий ящик.

Резкие перемены настроения

Только что вы громко смеялись и веселились, и вот уже готовы разрыдаться без веской причины? Возможно, ваше настроение - это лишь результат дисбаланса половых гормонов. Либо же не все в порядке с гормонами щитовидки.

Отсутствие полового влечения

Причины могут быть абсолютно разными. И одна из них - гормональный дисбаланс. Лучше обратиться к врачу-эндокринологу. Следует проверить все ли в порядке с такими гормонами, как, например, тестостерон и эстроген. Специалист назначит корректирующую терапию и интерес к интимной жизни непременно вернется.

Нарушения сна

Бессонницу способна спровоцировать чрезмерная работа щитовидки. Сонливость, наоборот, ее низкая активность. И то, и другое - не есть хорошо. Также проблемы со сном может спровоцировать гормон кортизол. Когда вы постоянно не высыпаетесь, гормон стресса вырабатывается активнее и, в свою очередь, не позволяет вам уснуть. Вот такой замкнутый круг.

Ухудшение памяти

У человека возникают проблемы с памятью и рассеивается внимание, когда щитовидка вырабатывает мало гормонов. Если в последнее время стали слишком рассеянными - это повод записаться на прием к врачу.

Не спешите сразу же сами ставить себе диагноз. Эти же симптомы могут вызвать другие не менее серьезные проблемы в вашем организме и гормоны будут не при чем. Разобраться что и к чему и выбрать правильную терапию может только врач. Самолечение, напротив, может только усугубить ситуацию.

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