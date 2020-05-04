Какие факторы могут спровоцировать мигрень

Многие люди сталкиваются с приступами мигрени, но чаще всего на эту проблему жалуются женщины. Этот тип головной боли возникает на различные раздражители и сильно снижает качество жизни. Какие же факторы могут спровоцировать мигрень?

Если говорить о причинах возникновения этого специфического типа головной боли, то медицине они до конца не ясны. Мигрень может появиться из-за изменений кровотока в мозге. Виной всему может быть и образ жизни, и прием некоторых лекарственных средств. Но чаще всего приступ головной боли связан со следующими факторами:

Питание

От рациона питания зависит многое, в том числе и самочувствие. Если вас мучает мигрень, тогда стоит пересмотреть свое меню и исключить из него кофе, шоколад, алкогольные напитки - эти продукты могут стать факторами, провоцирующими мигрень.

Окружающая среда

Медики говорят, что с мигренью чаще всего сталкиваются люди, которые проживают в мегаполисах. И виной всему мерцающие огни, резкие запахи, постоянный шум за окном.

Работа за компьютером

Постоянная работа за компьютером также является важным фактором, который провоцирует мигрень. Особенно, если человек не делает регулярных перерывов. Избежать проблемы поможет 10-минутная прогулка на свежем воздухе.

Гормональные изменения

Изменение уровня эстрогенов в женском организме при менструации или менопаузе - еще один фактор, провоцирующий мигрень.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему нельзя терпеть головную боль.

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