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Три простых правила, которые помогут вам лучше спать

Эти правила нормализуют не только сон, но и образ жизни

сегодня, 18:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Три простых правила, которые помогут вам лучше спать

Многие люди сталкиваются с бессонницей и другими проблемами, которые влияют на качество сна и приводят к постоянной усталости. Всему виной могут быть обычные ежедневные привычки, которые негативно отражаются на самочувствии. Каким же образом нормализовать сон?

Правильный рацион

Не злоупотребляйте на ночь тяжелой и жирной пищей, потому что с полным животом будет намного тяжелее заснуть. А вот продукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара могут помочь вам быстрее заснуть и даже дать вам дополнительных два часа сна в неделю. Отдайте предпочтение бананам, миндалю, крекерам из цельной пшеницы.

Тренировки

Физическая активность снижает уровень стресса. И не обязательно весь день проводить в спортзале, ведь для улучшения самочувствия будет достаточно 10 минут ходьбы, бега, плавания, езды на велосипеде. Спортивные тренировки улучшают качество сна и снимают стресс.

График сна

Создайте расписание, по которому вы будете ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время каждый день (и на выходных). А перед сном выполните несколько успокаивающих ритуалов (принятие ванны, прослушивание музыки, чтение книги). Когда вы станете последовательными, вы заметите, что вам будет хотеться спать, как только голова коснется подушки. И да, никакого интернета за два часа до сна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как бессонная ночь влияет на организм человека.


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Источник: https://4mama.ua/mom/health-food/11046-kak-mladenets-tri-prostyh-pravila-dlya-krepkogo-sna
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