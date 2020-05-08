Главные признаки того, что печень переполнена токсинами

Печень - это природный фильтр нашего организма, который ежедневно выполнят множество функций. Под действием различным факторов этот орган "загрязняется" токсинами и ему намного тяжелее справляться со своими обязанностями. Об этом он сигнализирует организму следующими симптомами.

Тяжесть и боль в верхней части живота

При неправильном рационе, который состоит из насыщенных "вредных" жиров может наблюдаться процесс увеличения печени, в результате чего возникает чувство тяжести и боль в верхней части живота.

Тошнота и рвота

Если ваш организм переполнен токсинами, с которыми печени очень тяжело справляться, вы будете ощущать приступы тошноты, особенно после приема пищи. Если случай запущен, тогда после трапезы может беспокоить диарея или рвота.

Боли в животе

Переполненная токсинами печень может привести к замедлению обмена веществ, а это влечет за собою запоры и дискомфорт в животе. Особенно это начинает проявляться в процессе физических нагрузок. В связи с таким неправильным процессом, происходящим в организме, может начать резко увеличиваться вес.

Ухудшение состояния кожи

Это первый признак того, что внутри организма что-то пошло не так. И слишком большое количество токсинов в печени является одной из самых главных причин того, что кожа может стать жирной и воспаленной, вследствие чего на ней могут появиться сыпь, угри, раздражение. В том числе может образовываться целлюлит.

Изменения состава мочи и кала

При сильном загрязнении печени токсинами моча и кал меняют свой цвет, консистенцию и запах, становясь более темными и зловонными.

Хроническая усталость

Большое количество накопленных токсинов в печени могут привести к повышенной утомляемости и слабости. Именно поэтому, если у человека нет явных причин, способствующих утомлению, а оно все-таки систематически проявляется, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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