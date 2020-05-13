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Врачи назвали «золотые» правила хорошего здоровья

Здоровье - это полное физическое, психическое и социальное благополучие

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Врачи назвали «золотые» правила хорошего здоровья

Всегда и при любых обстоятельствах важно беречь себя и свое здоровье. Это стало особенно актуально на фоне ситуации с коронавирусом, которая заставила людей по-другому взглянуть на свою жизнь. Эксперты определили несколько "золотых" правил, которые помогут укрепить здоровье.

Рацион

Правильное питание - это основа здоровья. Ежедневный рацион должен быть разнообразным, чтобы организм получал ценные вещества и микроэлементы, важно лишь количество и качество. Если питание правильно сбалансированно, тогда и здоровье будет в порядке. 

Физическая активность

Движение - это жизнь, поэтому без физической активности сложно представить полностью здорового человека. Не обязательно сутками сидеть в спортзале, ведь для хорошего самочувствия вполне достаточно ежедневной 30-минутной прогулки в парке, езды на велосипеде или просто поднятие по лестнице на свой этаж.

Сон

Для крепкого здоровья важен качественный сон. Если у человека регулярный недосып, тогда не удивительно, почему он быстро устает и чувствует снижение работоспособности. Во время сна организм восстанавливает силы и улучшает мозговую деятельность.

Эмоции

Каждая эмоция важна и помогает в той или иной ситуации. Здоровый человек не обязан постоянно быть оптимистом, ведь нормально чувствовать весь спектр разнообразных эмоций. Нужно просто ограничить себя от постоянных стрессов и людей, которые привносят негатив в вашу жизнь. Эмоциональное состояние очень важно для здоровья, поэтому берегите его. 

Энергия

Сложно назвать человека здоровым, если у него ни на что нет энергии и желания действовать. Для хорошего самочувствия важно заниматься собой, любимым делом, чтобы достигать определенных вершин в своем развитии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила питания помогут избежать болезней.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3978097-mediki-nazvali-glavnyie-priznaki-krepkogo-zdorovya.html
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