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Основные признаки анемии, которые нельзя игнорировать

Анемия может долгое время протекать в легкой форме

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Основные признаки анемии, которые нельзя игнорировать

Заболевание, при котором уровень гемоглобина или эритроцитов в крови падает ниже нормы называется анемия. Чаще всего оно вызвано дефицитом железа в организме и беспокоит женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Какие сигналы могут указывать на наличие заболевания?

Усталость

Перманентная усталость и отсутствие сил - первые симптомы того, что с вашим организмом происходит что-то не то. Зачастую это связано с тем, что в наши ткани не попадает необходимое количество кислорода. Организму не хватает энергии на обыденные вещи, поэтому иногда принести продукты из магазина или подняться по лестнице становится тяжело.

Одышка и учащенное сердцебиение

Из-за дефицита кислорода в крови может учащаться пульс или появляться одышка. Это происходит, потому что организм пытается восполнить нехватку воздуха, перекачивая больше крови по сосудам, либо пытаясь получить больше воздуха через легкие. 

Бледность

Ухудшенное кровообращение так же влияет и на цвет кожи. Она становится тусклой и значительно теряет былой здоровый вид. 

Головная боль

Тут уже проблема в недостатке кислорода. Иногда может быть головная боль, так как меняется тонус сосудов в мозге.

На наличие заболевания может также указывать выпадение волос, проблемы с нервной системой (повышенная раздражительность, нарушение концентрации внимания), нарушение менструального цикла. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что печень переполнена токсинами.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1208794-glavnye-priznaki-anemii-kotorye-nelzya-ignorirovat
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