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Что делать при пищевом отравлении: пять главных правил

С приходом жары шансы отравления продуктами возрастают

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что делать при пищевом отравлении: пять главных правил

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с пищевым отравлением. Оно возникает в результате употребления испорченных или недоброкачественных продуктов. Можно ли самостоятельно помочь себе в таком состоянии и когда необходима консультация врача?

Известно, что пищевые отравления бывают двух видов - токсико-инфекционные и неинфекционные. В первом случае, в организм из несвежих продуктов попадают патогенные бактерии, а во втором - химические или природные токсины. Второй вид является более опасным, поэтому следует незамедлительно обратиться к врачу. 

Если же вы просто съели что-то не очень свежее и вас мучает тошнота, рвота и общее недомогание, тогда вполне можно помочь себе самостоятельно. 

Сорбенты

Это специальные препараты, предназначенные для выведения токсинов из организма. Самым известным и доступным сорбентом является активированный уголь. Среди других эффективных средств можно выделить "Энтеросгель" и "Смекту".

Питье

При сильной рвоте и диарее приоритетной задачей становится восстановление и поддержание водного баланса. Для этого пейте больше кипяченой подсоленной воды, добавляя чайную ложку соли на литр. 

Режим

Обычно пищевое отравление сопровождается сильной слабостью и повышением температуры, поэтому старайтесь соблюдать постельный режим, что позволит организму бросить мне силы на восстановление. От еды в первый день лучше отказаться в пользу некрепкого чая, постепенно добавляя к нему сухари без добавок. 

Лекарства

При повышении температуры рекомендуется выпить жаропонижающее, а вот от обезболивающих лучше отказаться. Если рвота и диарея почти прекратились, то имеет смысл позаботиться о восстановлении микрофлоры. Для этих целей подойдут такие препараты, как "Мезим" и "Линекс". 

Профилактика

Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением, а также руки перед едой. Обезопасить себя от отравлений можно, если правильно хранить продукты питания дома и обходить сомнительные заведения общественного питания стороной. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нельзя есть, когда болит желудок.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/28286-chto-delat-pri-pischevom-otravlenii-5-osnovnyh-pravil
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