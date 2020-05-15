Почему перед сном не стоит употреблять алкоголь

После тяжелого рабочего дня хочется выпить немного алкоголя, чтобы расслабиться и снять напряжение. Однако, регулярное использование спиртных напитков в качестве снотворного может привести к нарушению сна. Как именно?

Алкоголь мешает выспаться

Алкогольные напитки действительно помогают быстрее уснуть, этим они напоминают антидепрессанты. Но алкоголь нарушает нормальный процесс сна, ухудшая его качество. Утром вы будете чувствовать усталость и слабость.

Алкоголь заставляет чаще бегать в туалет

Алкоголь обладает сильным мочегонным действием, после него ночью не раз придется бегать в туалет. Намного чаще, чем после обычной воды или чая — это точно не поможет выспаться.

Алкоголь ведет к нарушению дыхания

Спиртные напитки расслабляют мышцы, что приводит к храпу. А хронический храп нарушает ритм дыхания и становится причиной его остановок, что опасно для здоровья. Для людей с заболеваниями сердца или легких такая остановка может даже оказаться фатальной.

Алкоголь вызывает привыкание

Не секрет, что алкоголь вызывает привыкание — это еще одна причина не применять его в качестве снотворного. При постоянном вечернем употреблении спиртного уснуть без него уже не удается, и возникает пагубная зависимость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему алкоголь не стоит употреблять на пляже.

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