Почему алкоголь не стоит употреблять на пляже

По мере неумолимого приближения лета все больше людей начинают понемногу собираться на пляже. Хочется верить, что не за горами уже завершение карантина и тогда такой вид отдыха вновь обретет популярность.

К несчастью, "умников" которые прийдут на пляж с алкогольными напитками или будут уже "готовыми", вероятность встретить довольно высока. Ни в коем случае не уподобляйся им. Уверены, ты и так не собирался этого делать, но мы все же наплмним, чем алкоголь опасен именно на пляже.

Потеряешь контроль

Лето, жара, пляж, красивые девочки в бикини. Холодное пиво в запотевшем бокале... Вокруг сплошные соблазны. Сперва поддаешься пиву, затем еще одному пиву, затем еще одному или чему-то покрепче. Затем появляется желание познакомиться с этими красотками. Затем познакомиться хоть с кем-нибудь... А потом просыпаешься утром и обнаруживаешь: в твоей постели девочка “plus-size“ или на тебе какая-нибудь отвратительная татуировка...

Сколько не пей — не напьешься

Пива выпил — справил нужду “по-маленькому“. Снова выпил — снова справил. И так весь день: гоняешь туда сюда, при этом вымывая из себя соли, минералы и прочие полезные вещества. Нет, это не пропаганда “пить что покрепче“. Это к тому, что лучше бы ты взял бутылку обычной воды без газа, да попивал по чуть-чуть “всю дорогу“, аккуратно поддерживая водный баланс и не заставляя почки выводить жидкость, а ноги — бегать по туалетам.

Алкоголь — калории

Соленая рыба, чипсы, картофель фри, шашлык, да все это под пиво, а то и под водочку — ням-ням, красота. А потом словно беременный... То есть с гигантским животом. К тому же все выше описанное — штука страшно соленая. Соль — и без того не самый полезный ингредиент. Так она еще и воду задерживает в организме. От этого ты точно не станешь легче и стройнее.

Лучше выпей пивка по приходу домой, включив кондиционер. Это намного безопаснее и принесет больше удовольствия. Также издание "Комментарии" расскажет, насколько совместимы тренировки и алкоголь.

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