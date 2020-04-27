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Почему алкоголь не стоит употреблять на пляже

Кроме элементарного риска утонуть, употребление алкоголя на пляже таит и другие опасности

сегодня, 14:51
Автор:

• Зинченко Павел

Почему алкоголь не стоит употреблять на пляже

По мере неумолимого приближения лета все больше людей начинают понемногу собираться на пляже. Хочется верить, что не за горами уже завершение карантина и тогда такой вид отдыха вновь обретет популярность. 

К несчастью, "умников" которые прийдут на пляж с алкогольными напитками или будут уже "готовыми", вероятность встретить довольно высока. Ни в коем случае не уподобляйся им. Уверены, ты и так не собирался этого делать, но мы все же наплмним, чем алкоголь опасен именно на пляже.

Потеряешь контроль

Лето, жара, пляж, красивые девочки в бикини. Холодное пиво в запотевшем бокале... Вокруг сплошные соблазны. Сперва поддаешься пиву, затем еще одному пиву, затем еще одному или чему-то покрепче. Затем появляется желание познакомиться с этими красотками. Затем познакомиться хоть с кем-нибудь... А потом просыпаешься утром и обнаруживаешь: в твоей постели девочка “plus-size“ или на тебе какая-нибудь отвратительная татуировка...

Сколько не пей — не напьешься

Пива выпил — справил нужду “по-маленькому“. Снова выпил — снова справил. И так весь день: гоняешь туда сюда, при этом вымывая из себя соли, минералы и прочие полезные вещества. Нет, это не пропаганда “пить что покрепче“. Это к тому, что лучше бы ты взял бутылку обычной воды без газа, да попивал по чуть-чуть “всю дорогу“, аккуратно поддерживая водный баланс и не заставляя почки выводить жидкость, а ноги — бегать по туалетам.

Алкоголь — калории

Соленая рыба, чипсы, картофель фри, шашлык, да все это под пиво, а то и под водочку — ням-ням, красота. А потом словно беременный... То есть с гигантским животом. К тому же все выше описанное — штука страшно соленая. Соль — и без того не самый полезный ингредиент. Так она еще и воду задерживает в организме. От этого ты точно не станешь легче и стройнее.

Лучше выпей пивка по приходу домой, включив кондиционер. Это намного безопаснее и принесет больше удовольствия. Также издание "Комментарии" расскажет, насколько совместимы тренировки и алкоголь.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/762409-doloj-alkogol-4-prichiny-ne-pit-na-pljazhe
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