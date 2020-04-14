Одно другому не мешает: насколько совместимы тренировки и алкоголь

Многие спортсмены не видят ничего плохого в том, чтобы совмещать тренировки и потребление алкогольных напитков. Например, многие любят выпивать после тренировки, поскольку заслужили. Есть даже те, кто "заряжается" для храбрости перед тренировкой. Сегодня мы поговорим о том, насколько такой стиль жизни допустим и стоит ли вообще совмещать спорт и алкоголь или все же от чего-то прийдется отказаться.

Алкоголь перед тренировкой

Как известно, садиться пьяным за руль нельзя. Это касается и велотренажера. И любых других тренировок. Нагрузки после принятия алкоголя - это двойной стресс для организма. К тому же такая тренировка пользы не принесет. Также после алкоголя нарушается координация движений и начинается обезвоживание, от которого организм будет ощущать недостаток кислорода.

Алкоголь после тренировки

Поупражнялся и решил опрокинуть кружечку? Не стоит этого делать. Конечно, тебе может показаться, что бокал вреда не принесет. Но телу нужно восстановиться после тренировки, а в случае вмешательства алкоголя организм не приспособится к нагрузке, что приведет к нулевому эффекту от упражнений.

Когда же выпить?

Если ты в самом деле успешно сочетаешь тренировки и употребление алкоголя, то позволить себе бокальчик вина или кружечку пива можно в дни, когда нет тренировок. Ну а тем, кто хочет похудеть, стоит воздержаться от алкоголя, ведь даже одна кружка может заставить употребить больше закусок. И помни, что все должно быть в меру.

Совместить употребление алкоголя и спорт вполне реально. Но всегда держи руку на пульсе, чтобы излишнее употребление алкогольных напитков не стало мешать достижению спортивных результатов. Также издание "Комментарии" расскажет, как не спиться во время пандемии.

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