Алкоголь и карантин: как не спиться во время пандемии

Пандемия коронавируса Covid-19, помимо панической скупки товаров первой необходимости, вызвала еще одну нездоровую тенденцию: почти во всех странах мира, где нет сухого закона, выросли продажи алкоголя, пишет ВВС. Но есть несколько советов, которые помогут не спиться во время карантина.

Сообщается, что в России за последнюю неделю марта выросли продажи виски, водки и пива на 25-47%, а в США примерно в тот же период продажи алкогольной продукции подскочили как минимум вдвое. Тогда как в Британии за прошедший месяц стали в 20 раз чаще "гуглить" доставку спиртных напитков. Рядом с тем там участились на 22% обращения в британское отделение общества "Анонимные алкоголики".

Тем временем, эксперты Всемирной организации здравоохранения не советуют снимать стресс с помощью алкоголя. Более того, чрезмерное употребление алкоголя может вызывать нежелательную реакцию со стороны иммунитета, например, восприимчивость к пневмонии.

Психологи отмечают, что многим сидящим на карантине не просто справиться с тем фактом, что внезапно исчезли все привычные способы досуга и развлечений. Не имея возможности куда-то выйти, все больше людей стали находить утешение в бокале вина или чего-нибудь покрепче. А для кого-то это вообще обычное дело - выпить, никуда не выходя, в компании включенного телевизора. И даже работая "на удаленке", чтобы разнообразить свой рабочий день на дому, некоторые могут позволить себе поработать с кружкой пива, что вряд ли произошло бы в офисе.

Отметим, что первые признаки зависимости можно обнаружить у себя самостоятельно. Тревожным звоночком можно считать момент, когда вы потянулись за рюмкой раньше обычного, скажем, вскоре после завтрака. Или постепенно стали увеличивать дозы.

Чтобы не "пропить" карантин, для начала берите бокалы меньшего объема или перейдите на менее крепкие напитки. Можно практиковать и так называемое "осознанное" потребление алкоголя - сфокусировать все внимание на конкретном моменте и выпить не спеша, растягивая удовольствие.

Кроме того, есть и специальные мобильные приложения, помогающие отслеживать количество выпитого, к примеру, DrinkControl.

Добавим, что вместе с пагубной тенденцией во время карантина появилась и другая. Так, в соцсетях стал популярен хэштег Dry Covid ("Сухой Covid"). Таким образом, люди открывают для себя новую, безалкогольную реальность, изучая ее на карантине.

Ранее "Комментарии" писали, что в США подскочили продажи алкоголя.

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