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В США подскочили продажи алкоголя

Больше всего выросли продажи крепких алкогольных напитков

сегодня, 13:49
Автор:

• Сергей Медведев

В США подскочили продажи алкоголя

Американские граждане скупают алкоголь. Так, по данным исследовательской компании Nielsen всего за неделю объем продаж алкогольных напитков вырос на 55% в годовом выражении.

 Больше всего американцы отдают предпочтение крепким напиткам — их продажи поднялись на 75%, хотя еще неделей ранее рост продаж составил 26%. Вина граждане США стали покупать на 66% больше и на 42% поднялись продажи пива.

Выросли также показатели продаж через интернет: онлайн торговля спиртным за неделю поднялась на 243%. Такое увеличение розничных продаж связывают с карантинными мерами, поскольку люди вынуждены находится дома и не могут посещать рестораны, бары и другие питейные заведения.

Как сообщал портал "Комменатрии", в США оценили потери экономики от эпидемии коронавируса.


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Источник: newsweek.com
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