В США оценили объем экономических потерь от эпидемии коронавируса

Экономическая деятельность в США упала на 29%. Такие данные приводит агентство Moody's Analytics.

Согласно информации аналитиков, работа не особо важных предприятий остановлена в 41 штате. При этом отмечается, что большиство предприятий закрылись в наиболее густонаселенных районах. В округах, которые правительство решило изолировать, доля производства достигает 96%.

Специалисты считают, что экономика начнет восстанавливаться к лету, а общее падение ВВП США во втором квартале достигнет 30%. Для сравнения агентство приводит данные кризиса 2008 года. Тогда квартальное снижение производства фиксировали на уровне 4%.

Как сообщал портал "Комментарии", заработная плата в США рекордно снизилась с марта 2009 года, чем завершились рекордные 113 месяцев подряд роста рабочих мест. Morgan Stanley заявил, что экономика США сократится на 5,5% в 2020 году, что станет самым резким падением с 1946 года, с огромным 38% сокращением, прогнозируемым на второй квартал.

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