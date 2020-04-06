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В США оценили объем экономических потерь от эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса привела к серьезному падению производства в США

6 апреля 2020, 16:24 552
Автор:

• Сергей Медведев

В США оценили объем экономических потерь от эпидемии коронавируса

Экономическая деятельность в США упала на 29%. Такие данные приводит агентство Moody's Analytics.

Согласно информации аналитиков, работа не особо важных предприятий остановлена в 41 штате. При этом отмечается, что большиство предприятий закрылись в наиболее густонаселенных районах. В округах, которые правительство решило изолировать, доля производства достигает 96%.

Специалисты считают, что экономика начнет восстанавливаться к лету, а общее падение ВВП США во втором квартале достигнет 30%. Для сравнения агентство приводит данные кризиса 2008 года. Тогда квартальное снижение производства фиксировали на уровне 4%.

Как сообщал портал "Комментарии", заработная плата в США рекордно снизилась с марта 2009 года, чем завершились рекордные 113 месяцев подряд роста рабочих мест. Morgan Stanley заявил, что экономика США сократится на 5,5% в 2020 году, что станет самым резким падением с 1946 года, с огромным 38% сокращением, прогнозируемым на второй квартал.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/652653.html
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