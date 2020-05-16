Как некоторые гормоны могут влиять на аппетит

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В регуляции метаболизма огромная роль отводится гормонам. Эти биологически активные вещества способы влиять на настроение, сексуальность, работу сердца, вес и другие процессы. Некоторые гормоны могут вызывать чувство голода. Как нормализовать их уровень с помощью продуктов питания?
Эстроген
Низкий уровень эстрогена в организме ведет к депрессии и раздражительности. В такой ситуации спасает клетчатка — она выводит излишки эстрогена из организма. Поэтому в этот период налегайте на отруби, овощи и бобы — так вы сможете успокоить разбушевавшийся эстроген и вернуть себе хорошее настроение.
Тестостерон
Несмотря на то, что этот гормон считается мужским, в малом количестве он присутствует и в женском организме. Он отвечает за регуляцию веса, рост мышечной массы и даже половое влечение. Для того чтобы держать свой тестостерон в норме, нужно всего лишь регулярно заниматься спортом и включать в свой рацион побольше богатых клетчаткой и цинком продуктов.
Лептин
Это гормон насыщения, он регулирует энергетический обмен в организме и подавляет аппетит, поэтому низкий уровень лептина в крови приводит к ожирению. Для того, чтобы лептин в организме вел себя хорошо, старайтесь не пропускать тренировки и правильно питаться, исключая из рациона вредные жиры, добавляя больше нежирных сортов мяса и рыбы, овощей, фруктов и потребляя не меньше свой нормальной суточной нормы калорий.
Кортизол
Этот гормон регулирует углеводный обмен организма, но больше всего он известен как гормон стресса: его уровень в крови поднимается, когда мы попадаем в какую-нибудь стрессовую ситуацию, будь то высокая физическая нагрузка или стресс на работе. Чтобы привести в норму разбушевавшийся кортизол, старайтесь просто вести здоровый образ жизни: питайтесь дробно и часто, высыпайтесь, откажитесь от продуктов, стимулирующих синтез кортизола (алкоголь, кофе, белый сахар).
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на гормональный дисбаланс.
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