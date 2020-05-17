Лишний вес и бессонница: ученые обнаружили связь

Американские исследователи утверждают, что проблемы с весом могут стать причиной беспокойного и плохого сна.

Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли 77 человек, страдавших ожирением и сахарным диабетом второго типа, а также те, у кого риск возникновения этого заболевания приближался к угрожающей отметке.

Первая группа добровольцев соблюдала диету и занималась физической активностью. Вторая группа ограничилась одной диетой. Также все без исключения участники в начале и в конце опыта заполнили анкеты, в которых, среди прочего, содержались вопросы о качестве сна.

Выяснилось, что потеря веса у добровольцев из обеих групп в среднем составила 7 килограммов. В то же время у испытуемых на 20% улучшились показатели сна. Это происходило вне зависимости от пола, возраста или наличия физических нагрузок.

Полученные результаты ученые объясняют тем, что ожирение часто сопровождается апноэ (кратковременными остановками дыхания во сне). Из-за апноэ люди страдают от бессонницы, а также проблем с сердцем и сосудами головного мозга, который не получает достаточно кислорода и питательных веществ. Когда вес снижается, мозг получает больше кислорода, и качество сна улучшается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о каких трех болезнях может говорить лишний вес.

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