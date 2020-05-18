Стало известно, как сахар влияет на состояние кожи

Не секрет, что избыток сахара в рационе грозит серьезными проблемами со здоровьем. А когда с организмом что-то не так, он начинает давать сигналы, которые можно "прочитать" по внешнему виду. К примеру, высокий уровень сахара негативно влияет на состояние кожи. Как это проявляется?

Кожа является важным выделительным органом, который как в зеркале отражает состояние всего нашего организма, включая и показатель качества питания. В преждевременных признаках старения обычно "обвиняют" неправильный образ жизни, а также наличие свободных радикалов и токсинов. Однако в ходе многочисленных исследований учеными было выявлено, что старение организма начинается с процесса разрушения протеинов, которое, как ни странно, начинается благодаря остаткам сахаров в клетках.

Сам процесс такого повреждения белков имеет название гликация и возникает она в том случае, когда в белковых тканях накапливается чрезмерное количество сахара. Из-за этого, наша кожа теряет блеск и обесцвечивается. Эксперты говорят, что у сладкоежек начинают преждевременно появляться морщинки, теряется эластичность и упругость кожи, а также появляются темные круги под глазами.

Напомним, что врачи назвали безопасную норму сахара для детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой овощ помогает контролировать уровень сахара в крови.

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