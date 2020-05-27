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Синяки на коже: когда нужно срочно идти к врачу

Появление синяков может указывать на проблемы со здоровьем

27 мая 2020, 13:10 comments967
Автор:

Светлана Шкурупий

Синяки на коже: когда нужно срочно идти к врачу

Синяки, которые появляются из-за ушиба или травмы не должны вызывать беспокойство, потому что они являются естественным жизненным явлением. А вот беспричинные гематомы должны стать тревожным звоночком, потому что могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Когда следует обратиться к врачу?

Немецкие дерматологи утверждают, что такие симптомы нельзя оставлять без внимания, потому что они могут привести к многим заболеваниям. Например, синяки, которые появляются на коже "сами по себе" могут сигнализировать о нарушении циркуляции крови, хрупкости сосудов, развитии варикоза и плохой свертываемости крови. Причиной появления гематом могут быть и проблемы гормонального фона, а также дефицит витаминов и ценных веществ в организме. 

Также синяки на коже могут появится в результате длительного приема обезболивающих таблеток или психотропных лекарственные средств, направленных на борьбу с депрессией и тревогой. 

Эксперты говорят, что синяки могут указывать и на лейкемию. Только по размеру они довольно крупные и вместе с ними на коже появляются мелкие высыпания красно-коричневого цвета.

В любом случае, нельзя оставлять эту проблему без внимания. Лучше обратиться к терапевту, сдать анализ крови и выявить причину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро избавиться от синяков под глазами. 


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/1849081-opasnye-sinyaki-kogda-nuzhno-srochno-idti-k-vrachu
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