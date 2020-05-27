Синяки на коже: когда нужно срочно идти к врачу

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Синяки, которые появляются из-за ушиба или травмы не должны вызывать беспокойство, потому что они являются естественным жизненным явлением. А вот беспричинные гематомы должны стать тревожным звоночком, потому что могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Когда следует обратиться к врачу?
Немецкие дерматологи утверждают, что такие симптомы нельзя оставлять без внимания, потому что они могут привести к многим заболеваниям. Например, синяки, которые появляются на коже "сами по себе" могут сигнализировать о нарушении циркуляции крови, хрупкости сосудов, развитии варикоза и плохой свертываемости крови. Причиной появления гематом могут быть и проблемы гормонального фона, а также дефицит витаминов и ценных веществ в организме.
Также синяки на коже могут появится в результате длительного приема обезболивающих таблеток или психотропных лекарственные средств, направленных на борьбу с депрессией и тревогой.
Эксперты
говорят, что синяки могут указывать и на лейкемию. Только по размеру они
довольно крупные и вместе с ними на коже появляются мелкие высыпания красно-коричневого
цвета.
В
любом случае, нельзя оставлять эту проблему без внимания. Лучше обратиться к
терапевту, сдать анализ крови и выявить причину.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как быстро избавиться от синяков под глазами.
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