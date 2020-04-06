Как избавиться от синяков под глазами за 10 минут

Неправильный образ жизни, особенно, если он наполнен стрессами и постоянной усталостью, сильно сказывается на внешнем виде. Самой распространенной проблемой являются синяки под глазами, которые создают усталый образ. Как же с ними справиться?

Избавиться от синяков и мешков на лице можно быстро и легко в домашних условиях. Для этого вам понадобиться рисовая мука и миндальное молоко. Смешайте эти ингредиенты в равном количестве и оставьте отстояться. Далее сделайте из смеси компрессы и положите их на 10-15 минут на кожу под глазами.

Известно, что рисовая мука обладает сильным осветляющим эффектом, а впитываться в проблемные зоны ей помогает именно миндальное масло.

Обязательно попробуй этот эффективный способ от синяков под глазами. И, пожалуйста, не стоит щедро маскировать синяки под глазами всякими корректорами в 4 слоя. Это очень выбивается из общей картины макияжа и ускоряет процессы старения нежной кожи под глазами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как эффективно убрать отеки под глазами.

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