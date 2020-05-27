Медики рассказали, чем опасны ночные походы в туалет

У многих людей есть привычка просыпаться посреди ночи, чтобы сходить в туалет или выпить стаканчик воды. Но эксперты говорят, что такие действия вредят организму и указывают на ряд заболеваний. Об этом сообщает издание The Sun.

Ученые говорят, что люди, которых беспокоят частые ночные мочеиспускания болеют никтурией - расстройством выделения мочи, при котором большая часть ее суточного объема выделяется в ночное время. Специалисты говорят, что она может указывать на развитие диабета, а еще сигнализировать о сердечных проблемам и ослабленном иммунитете.

Частые позывы приводят к нарушению сна, а это влияет на психоэмоциональное состояние человека. Не исключено появление депрессии и повышенной тревожности.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, ученые советуют, ограничить количество жидкости перед сном, а также отказаться от напитков, в составе которых есть кофеин.

Медики говорят, что чаще всего никтурия беспокоит женщин пожилого возраста.

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