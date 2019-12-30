Министерство здравоохранения запретило известные препараты для наркоза

Министерство здравоохранения Украины запретило серию препаратов, которые стали причиной тяжелых последствий у семи пациентов больницы города Каменское Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, речь идет о случаях, которые произошли 17-19 декабря в больнице в Каменске, когда во время проведения семи операций с применением наркоза одна женщина умерла, еще 6 человек попали в реанимацию. После этих случаев 20 декабря Минздрав создал Комиссию для проверки побочных реакций после использования препаратов. Государственный экспертный центр Минздрава Украины проверяет и рассматривает все возможные причины случившегося: насколько качественными были препараты, вероятность фальсификации, нарушение норм хранения и транспортировки лекарственных средств.

Кроме того, в Украине запретили использование таких медикаментов: "Дипрофол", который мог стать причиной смерти женщины, а также на "Дитилин", Атракуриум", "Фентанил", "Сибазон", "Атропин", которые вводились пациентке во время операции.

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