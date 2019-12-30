Министерство здравоохранения запретило известные препараты для наркоза

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Министерство
здравоохранения Украины запретило серию препаратов, которые стали причиной
тяжелых последствий у семи пациентов больницы города Каменское Днепропетровской
области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В
частности, речь идет о случаях, которые произошли 17-19 декабря в больнице в
Каменске, когда во время проведения семи операций с применением наркоза одна
женщина умерла, еще 6 человек попали в реанимацию. После этих случаев 20
декабря Минздрав создал Комиссию для проверки побочных реакций после
использования препаратов. Государственный экспертный центр Минздрава Украины
проверяет и рассматривает все возможные причины случившегося: насколько
качественными были препараты, вероятность фальсификации, нарушение норм
хранения и транспортировки лекарственных средств.
Кроме
того, в Украине запретили использование таких медикаментов: "Дипрофол", который
мог стать причиной смерти женщины, а также на "Дитилин", Атракуриум", "Фентанил",
"Сибазон", "Атропин", которые вводились пациентке во время операции.
Ранее
"Комментарии" писали, что стали известны цены
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