Ученые рассказали, чем опасно использование антисептиков

В условиях пандемии украинцы вовсю используют антисептики, которые должны помочь в борьбе с живущим на поверхностях коронавирусом. Впрочем, медики говорят, что антисептики - это не так уж и безопасно, как может показаться на первый взгляд.





Во-первых, частое использование антисептиков ведет к нарушению микрофлоры кожи, где также живут и полезные микроорганизмы. Последние тоже погибают под действием дезинфицирующих спреев и геля. Более того, через некоторое время после начала применения антисептиков на коже может проявиться аллергия.





Во-вторых, частое применение антисептиков делает бактерии и вирусы на коже более устойчивыми. Они могут адаптироваться к обеззараживанию, что, по словам ученых, может стать критическим для человечества.





Ранее “Комментарии” сообщали, что известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как обойтись без парацетамола, который из-за пандемии коронавируса исчез с прилавков многих украинских аптек. В соцсетях доктор ответил на вопрос фармацевта: женщина поделилась, что вместо отсутствующих таблеток парацетамола советует покупателям “Флюколд”, “Комбігрип”, “Хелпис”, в которых содержится то же действующее вещество в дозировке 500 мг. Люди же на такой совет реагируют неоднозначно.

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