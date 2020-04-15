Комаровский рассказал, чем при коронавирусе заменить дефицитный в Украине парацетамол

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как обойтись без парацетамола, который из-за пандемии коронавируса исчез с прилавков многих украинских аптек. В соцсетях доктор ответил на вопрос фармацевта: женщина поделилась, что вместо отсутствующих таблеток парацетамола советует покупателям “Флюколд”, “Комбігрип”, “Хелпис”, в которых содержится то же действующее вещество в дозировке 500 мг. Люди же на такой совет реагируют неоднозначно.

Комаровский также считает, что можно использовать комбинированное противопростудное средство.





“В рекламах обычно рассказывают, что там есть парацетамол, витамин С для иммунитета, который не имеет ничего общего с укреплением иммунитета, однако, если нет доступа к парацетамолу, то комбинированные противопростудные средства — адекватная альтернатива. Но не сильно увлекайтесь, следите за дозами и будьте бдительны. Продаются они во всем мире без рецепта”, — говорит Комаровский.





Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.





Также мы писали, что известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

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