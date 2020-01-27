Врачи посоветовали будущим мамам не заниматься сексом "по графику"

Немало женщин в наше время сталкиваются с тем, что хотят, но не могут забеременеть. Оказывается, виной этому может быть даже обычный стресс, передает издание "Наша мама".

Как отмечается, есть такой термин, как психогенное бесплодие, что является следствием стресса. Поэтому тем, кто пытается, но не может забеременеть, врачи советуют не зацикливаться на овуляции и не заниматься сексом исключительно в этот период. Поскольку, это тоже своего рода стрессовая ситуация, и она может довольно негативно сказаться на зачатии.

Уже известно, что когда пара переставала думать об овуляции, высчитывать дни, заниматься любовью по графику и сходить с ума, постоянно думая о беременности, им удавалось зачать ребенка естественным способом.

Как известно, стресс может нарушать овуляцию и даже влиять на гормональный фон женщины. Так, стоит задуматься и начать волноваться лишь тогда, если паре не удается забеременеть на протяжении 1,5 лет. Это в том случае, если половой акт у пары был регулярный, и если пара не предохранялась. Тогда следует пройти обследование. Если окажется, что все в порядке, и сами супруги еще молоды, то преодолеть бесплодие можно самим. Для этого понадобиться лишь время.

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