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Коронавирус распространяется: МОЗ предостерегает украинцев

Вспышка особой формы пневмонии уже зафиксирована в 10 странах, помимо Китая

сегодня, 14:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

В связи с тем, что особо опасная форма пневмонии - коронавирус - распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу. Об них МОЗ сообщает на своей странице в Facebook.

"В аэропорту Борисполь с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания", - указано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в Украине начал работу оперативный штаб с привлечением ведущих эпидемиологов, ученых, фармацевтов, реаниматологов. 

"На сегодня сообщено о трех подозрения на коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в Украине. Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования, в этих случаях подтвержден грипп. Диагностика третьего случая продолжается", - подчеркивает пресс-служба министерства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус унес десятки жизней людей в Китае.



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