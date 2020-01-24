Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали о трех случаях подозрения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая за заседании оперативного штаба Минздрава рассказала, что Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом, передает "РБК-Украина".



Она отметила, что два случая о результатам проверки показали отрицательный результат. Еще один случай в настоящее время проверяется.



"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов", - сказала она.



Скалецкая подчеркнула, что о всех случаях подозрений на коронавирус будут сообщать населению.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.



В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.



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