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Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали о трех случаях подозрения

По одному случаю подозрения на коронавирус в Украине проводится расследование

24 января 2020, 18:59
Автор:

• Мария Чиренко

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая за заседании оперативного штаба Минздрава рассказала, что Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом, передает "РБК-Украина".

Она отметила, что два случая о результатам проверки показали отрицательный результат. Еще один случай в настоящее время проверяется.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов", - сказала она.

Скалецкая подчеркнула, что о всех случаях подозрений на коронавирус будут сообщать населению.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.

В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-zafiksirovany-tri-sluchaya-podozreniya-1579881354.html
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