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В Китае выписали первую пациентку, которая выздоровела после коронавируса

По информации медиков, заболевшая новым типом вируса полностью излечилась

24 января 2020, 16:45
Автор:

• Елена Волкова

В Китае первую пациентку с воспалением легких, которую вызвал смертельный коронавирус, выписали домой. Об этом сообщает издание Sina.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, 56-летнюю заболевшую новым типом вируса госпитализировали 15 января в больницу Шанхая. Женщина находилась в Ухане, где почувствовала недомогание. Через два дня она уехала домой в Шанхай, где спустя несколько дней ее увезла скорая. Медики говорят, что первым симптомом стала высокая температура.  А когда другие симптомы отступили, температура на протяжении шести дней была в норме, а результаты на коронавирус в крови уже были отрицательными, женщину выписали домой. По информации медиков, заболевшая новым типом вируса полностью излечилась.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.


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Источник: https://comments.ua/
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