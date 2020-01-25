Жертвами смертельного коронавируса в Китае уже стали 41 человек

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В китайском городе Ухань из-за вспышки нового вида
коронавируса погибли еще пятнадцать человек. Об этом сообщают местные власти
провинции Хубэй, пишет The New York Times.
Сообщается, что количество жертв нового вируса
возросло почти на 60% по сравнению с предыдущим днем. На данный момент умерли
41 человек. Всего три смерти произошли за пределами Уханя: одна в другом городе
в провинции Хубэй, одна в провинции Хэбэй и одна в провинции Хэйлунцзян,
недалеко от российской границы.
Возраст новых жертв варьировался от 55 до 87 лет.
Одиннадцать мужчин и четыре женщины.
По словам властей, в период с 4 утра до полуночи
пятницы (по местному времени) в провинции Хубэй было также выявлено 180 новых
случаев заболевания этим вирусом, в результате чего общее число подтвержденных
случаев заболевания во всем мире превысило 1000.
Ранее "Комментарии" писали, что во
Франции подтвердили 2 случая заболевания, а в
Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным
коронавирусом.
Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти
900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что
вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.
В Шанхае из больницы выписали первую пациентку,
которая излечилась от коронавируса.
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