Жертвами смертельного коронавируса в Китае уже стали 41 человек

В китайском городе Ухань из-за вспышки нового вида коронавируса погибли еще пятнадцать человек. Об этом сообщают местные власти провинции Хубэй, пишет The New York Times.



Сообщается, что количество жертв нового вируса возросло почти на 60% по сравнению с предыдущим днем. На данный момент умерли 41 человек. Всего три смерти произошли за пределами Уханя: одна в другом городе в провинции Хубэй, одна в провинции Хэбэй и одна в провинции Хэйлунцзян, недалеко от российской границы.

Возраст новых жертв варьировался от 55 до 87 лет. Одиннадцать мужчин и четыре женщины.

По словам властей, в период с 4 утра до полуночи пятницы (по местному времени) в провинции Хубэй было также выявлено 180 новых случаев заболевания этим вирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания во всем мире превысило 1000.

Ранее "Комментарии" писали, что во Франции подтвердили 2 случая заболевания, а в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.

В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.

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