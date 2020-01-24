Китайский коронавирус добрался до Европы: во Франции подтвердили 2 случая заболевания

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Франция стала первой страной в Европе, в которой
сообщили о случае заболевания новым видом коронавируса. Об этом пишет The New York Times.
Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила
журналистам в пятницу вечером, что власти подтвердили два случая заболевания в
стране: 48-летний мужчина, который недавно был в Ухане и вернулся во Францию в
среду, сейчас находится в изоляции в
больнице Бордо; и мужчина в Париже.
"У нас пока нет истории болезни этого пациента, но мы
знаем, что его тесты дали положительный результат", – сказал министр о парижском
пациенте.
Также Центры по контролю и профилактике заболеваний США
в пятницу объявили, что второй случай коронавируса был подтвержден в
Соединенных Штатах – жертвой стала шестидесятилетняя женщина из Чикаго, которая
недавно посещала китайский Ухань, в котором была зафиксирована вспышка нового
вируса.
Заболевание было выявлено также у тридцатилетнего жителя штата Вашингтон.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным
коронавирусом.
Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти
900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что
вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.
В Шанхае из больницы выписали первую пациентку,
которая излечилась от коронавируса.
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