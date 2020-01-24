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Китайский коронавирус добрался до Европы: во Франции подтвердили 2 случая заболевания

Больных новым видом коронавируса становится все больше

24 января 2020, 23:57
Автор:

• Татьяна Веремеева

Франция стала первой страной в Европе, в которой сообщили о случае заболевания новым видом коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила журналистам в пятницу вечером, что власти подтвердили два случая заболевания в стране: 48-летний мужчина, который недавно был в Ухане и вернулся во Францию в среду,   сейчас находится в изоляции в больнице Бордо; и мужчина в Париже.

"У нас пока нет истории болезни этого пациента, но мы знаем, что его тесты дали положительный результат", – сказал министр о парижском пациенте.

Также Центры по контролю и профилактике заболеваний США в пятницу объявили, что второй случай коронавируса был подтвержден в Соединенных Штатах – жертвой стала шестидесятилетняя женщина из Чикаго, которая недавно посещала китайский Ухань, в котором была зафиксирована вспышка нового вируса.

Заболевание было выявлено также у тридцатилетнего жителя штата Вашингтон.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.

В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.



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Источник: https://www.nytimes.com/2020/01/24/world/asia/china-coronavirus.html
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