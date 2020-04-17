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Почему беременным нельзя увлекаться сладостями

Избыток сладкого приводит к неприятным последствиям

сегодня, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему беременным нельзя увлекаться сладостями

Будущая мама должна особое внимание уделить своему рациону питания. Исследователи говорят, что на время стоит отказаться от сладостей, потому что они не только приводят к лишним килограммам, но и влияют на развитие плода.

Раньше бытовал миф о том, что будущей маме в желании что-то съесть отказывать нельзя, особенно если хочется сладкого или соленого. Якобы таким образом ее организм подает сигнал о том, какого вещества ей не хватает для полноценного вынашивания ребенка. Но сейчас врачи говорят об обратном, утверждая, что беременной женщине нужно строго следить за своим меню и научиться ограничивать себя в некоторых продуктах.

Ученые выяснили, что увлечение беременными женщинами сладкими вкусностями негативно сказывается не только на талии, но и развитии плода. Так, они утверждают, что дети, у которых мамы во время их вынашивания увлекались тортиками, конфетами и пирожными, в будущем чаще своих сверстников сталкиваются не только с лишним весом и ранним половым созреванием, также имеют более низкие показатели интеллекта.

Исследователи утверждают, что многие современные дети имеют эти проблемы сейчас именно потому, что их матери не отказывали себе в сладостях. И низкое развитие интеллекта - это то, что закладывается еще в утробе матери.

Доказать это они смогли с помощью эксперимента на животных. Однако в достоверности этих данных сомневаться не приходится, потому что потребление и усвоение глюкозы, что у животных, что у людей - идентично. А все потому, что плод получает из организма мамы не только необходимое ему количество полезных веществ, но и их переизбыток. Это касается и глюкозы, большое количество которой приводит к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, а в дальнейшем сказывается на уровне интеллекта. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем можно заменить кофе во время беременности


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/pregnancy/health/6955-pochemu-beremennym-nelzya-uvlekatsya-sladostyami-otkrytie-uchenyh.html
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