Опасные привычки, которые появляются у мам в декрете

Уход и воспитание ребенка - дело не из легких, поэтому мамам в декретном отпуске бывает сложнее, чем на работе. Порой совершенно не хватает времени, чтобы справиться со всеми домашними делами, не то, чтобы уделить пару минут для себя. Из-за такого ритма у мам и появляются вредные привычки, которые негативно влияют на самочувствие и здоровье.

Привычка сутулиться

Сутулиться в период беременности — нормально. Будущие мамы часто страдают от болей в спине по мере роста живота, когда мы сгибаем спину, неприятные ощущения стихают. Но после родов привычка сама по себе не исчезает, ведь теперь маме приходится постоянно держать на руках малыша.

Привычка спать урывками

Из-за надобности кормить новорожденного каждые три часа, новоявленные мамы вынуждены прерывать ночной сон и досыпать днем. Такая привычка может сохраняться до 3 лет, однако здоровый 8-часовой сон остается залогом здоровья и хорошего самочувствия!

Привычка нерегулярно питаться

Мамы, ухаживающие за ребенком, совсем забывают о себе, выбирают для питания блюда быстрые в приготовлении, а не полезные. Такое поведение может привести к расстройству пищеварения.

Привычка не уделять себе внимания

Психологи советуют сразу искоренить такую модель поведения, женщина, у которой отсутствует интерес к себе, перестает быть интересной и для супруга, становясь исключительно мамой. В таком случае дестабилизация отношений в семье почти неизбежна.

Привычка чрезмерно нервничать

Такая ответственность кого угодно сможет вывести из равновесия, но находиться в постоянном стрессе нельзя, если вам сложно, если муж недостаточно помогает, и вы видите, что ситуация усугубляется, обратитесь за помощью к психологу.

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