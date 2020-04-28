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Ученые рассчитали оптимальный перерыв между беременностями

Малый интервал между беременностями может навредить

сегодня, 09:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые рассчитали оптимальный перерыв между беременностями

Как скоро можно родить следующего ребенка? Над этим вопросом думают многие родители, которые хотят, чтобы у их детей была минимальная разница в возрасте. Но существуют определенные медицинские нормы (хоть и не окончательные), которые желательно соблюдать.

Итак, какой должен быть перерыв после беременности, завершившейся естественными родами? 

Гинекологи считают, что организму женщины требуется восстановиться после 9 месяцев, плюс первый год поддерживать грудное вскармливание. Добавьте к этому еще полгода для обследований, анализов для укрепления здоровья. Получается, что 2-2,5 года разница между малышами будет минимальной с оптимально рекомендованных акушерами.

Какой должен быть перерыв после беременности, которая завершилась кесаревым сечением?

Гинекологи считают, что рубец на матке после кесарева сечения формируется минимум 2 года. И этот процесс желательно контролировать с помощью УЗИ. И это не обычная перестраховка. Во время беременности и более "старые" швы находятся в зоне риска, поэтому женщина придерживается лежачего режима, под наблюдением врачей, практически все время до родов. Поэтому до 2 лет после кесарева актуально применять контрацептивы, чтобы не поставить под угрозу и себя и своего будущего малыша.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему беременным нельзя увлекаться сладостями.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/uk/pregnancy/health/12753-yakiy-period-povinen-proyti-mizh-vagitnostyami.html
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