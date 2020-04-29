Стрессы при беременности: как себе помочь

Ожидание ребенка – особенный период, наполненный минутами радости и счастья, душевного подъема и вдохновения. По крайней мере, именно такое состояние и хочется испытать каждой беременной женщине. Однако на практике мало кому удается избежать стресса при беременности и не поддаться негативным эмоциям. Как себе помочь?

Направленная агрессия

Часто будущая мама, зная о вреде негативных эмоций, запрещает себе их испытывать: "Мне нельзя плакать", "Перестань злиться" и т. д. Однако эмоции никуда не исчезают, а просто преобразуются в телесные зажимы, повышенный мышечный тонус. Поэтому, чтобы по-настоящему освободиться от негатива, бывает полезно допустить "запрещенное" поведение, адаптировав его к месту. Вы злитесь на коллегу, которая, пользуясь вашим положением, получила повышение, на которое вы рассчитывали? Держите под рукой кусок пластилина, который можно разминать, катать… При таких действиях все напряжение уходит в руки и пальцы, а прекращение манипуляций приводит к расслаблению этих частей тела и снятию раздражения.

Водные процедуры

Вода всегда считалась хорошим помощником в борьбе с усталостью и напряжением. Многим помогают занятия в бассейне. Если же вам не рекомендуются по медицинским показаниям тренировки, можно обеспечить себе сеанс релаксации и под душем. Закройте глаза и почувствуйте, как капли воды попадают на ваше тело и стекают вниз, постарайтесь не думать, а просто ощущать воду на вашей коже. Постойте так несколько минут, чувствуя, как капли уносят с водой и ваши проблемы.

Просто факты

Бывает, чтобы перестать нервничать, достаточно просто снять неопределенность ситуации, получив дополнительную информацию. Вы беспокоитесь по поводу не очень хороших анализов, а врач лишь напугал предстоящей госпитализацией? Прочтите литературу по данному вопросу, проконсультируйтесь у другого специалиста, соберите все данные прежде, чем делать выводы и расстраиваться.

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