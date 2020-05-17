"Часики тикают": все чаще украинки откладывают первую беременность за 30

Украинские гинекологи отмечают, что среди женщин, которые рожают впервые, все чаще встречаются так называемые "старородящие", которые беременеют после 30-ти лет. Об этом сообщает издание "7 дней".

Если в 2001 году женщины рожали первого ребенка в среднем в 23 года, а общий средний возраст материнства составлял 25,2 года (учитывается статистика всех рождений в течение года и выводится средний возраст матерей, в этом году родили), то в 2018 году Украинская впервые становились матерями в среднем в 25,4 года, а средний возраст рождения детей любой очередности составлял 27,7 года. В селах материнство, по сравнению с городом, несколько моложе: средний возраст женщины, рожающей первого ребенка - 23,7 года, а общий средний возраст - 26,7 года. Немного выше эти показатели в городах - 26,2 и 28,4 года соответственно.



Согласно убеждению акушеров, такая тенденция может негативно сказаться на общем естественном приросте населения, поскольку женщины в старшем возрасте, как правило, не решаются на рождение более 1-2 детей.

Что касается причин такого позднего первого материнства, то она проста: женщина хочет успеть покорить карьерные вершины, "встать на ноги", чтобы не оказаться беспомощной и зависеть от мужчины, которые все чаще в современном мире проявляют себя инфантильно и не подготовлены к отцовству.

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