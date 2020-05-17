Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.05.2020

BTC/USD

9731.69

ETH/USD

207.27

LTC/USD

43.87

НБУ 17.05.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

29.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды "Часики тикают": все чаще украинки откладывают первую беременность за 30
НОВОСТИ Все новости

"Часики тикают": все чаще украинки откладывают первую беременность за 30

Средний возраст женщин в Украине, которые впервые решились стать матерью, постоянно увеличивается

сегодня, 20:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Часики тикают": все чаще украинки откладывают первую беременность за 30

Украинские гинекологи отмечают, что среди женщин, которые рожают впервые, все чаще встречаются так называемые "старородящие", которые беременеют после 30-ти лет. Об этом сообщает издание "7 дней".

Если в 2001 году женщины рожали первого ребенка в среднем в 23 года, а общий средний возраст материнства составлял 25,2 года (учитывается статистика всех рождений в течение года и выводится средний возраст матерей, в этом году родили), то в 2018 году Украинская впервые становились матерями в среднем в 25,4 года, а средний возраст рождения детей любой очередности составлял 27,7 года. В селах материнство, по сравнению с городом, несколько моложе: средний возраст женщины, рожающей первого ребенка - 23,7 года, а общий средний возраст - 26,7 года. Немного выше эти показатели в городах - 26,2 и 28,4 года соответственно.

Согласно убеждению акушеров, такая тенденция может негативно сказаться на общем естественном  приросте населения, поскольку женщины в старшем возрасте, как правило, не решаются на рождение более 1-2 детей.

Что касается причин такого позднего первого материнства, то она проста: женщина хочет успеть покорить карьерные вершины, "встать на ноги", чтобы не оказаться беспомощной и зависеть от мужчины, которые все чаще в современном мире проявляют себя инфантильно и не подготовлены  к отцовству. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиологи назвали самую полезную кашу, которая поможет сохранить ваше сердце здоровым. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/chomu-ukrainky-vidkladaiut-materynstvo-na-napotim/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...