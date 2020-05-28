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Главная Новости Здоровье беременность и роды Пять важных правил с первых дней беременности
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Пять важных правил с первых дней беременности

Эти правила помогут поддерживать здоровье в тонусе

28 мая 2020, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Пять важных правил с первых дней беременности

Женщина в период вынашивания малыша должна бережно относиться к своему здоровью, ведь теперь она отвечает за двоих. Есть несколько правил, которых будущая мама должна придерживаться, чтобы беременность протекала хорошо. Некоторые из них уже давно известны. Что это за правила?

Поливитамины

Во время беременности женщина должна внимательно следить за своим рационом питания, чтобы организм получал необходимые витамины и ценные микроэлементы. Но одного правильного питания может быть недостаточно. Будущим мамам рекомендуют употреблять пренатальные витамины, в которых содержится высокая доза фолиевой кислоты, железа, кальция или других элементов. Они помогают плоду правильно развиваться. Подобрать витамины вам поможет лечащий врач.

Отказ от курения

О вредном влиянии табака на организм известно давно. Но некоторые мамы в положении игнорируют это правило и продолжают курить. Дети, у таких матерей, могут родится с низким весом и иметь проблемы с развитием. Ради ребенка от пагубной привычки лучше отказаться.

Сон

Из-за гормональной перестройки у беременной могут начаться проблемы со сном, но в этот период очень важно обеспечить себе качественный отдых. Если чувствуете усталость, оставьте все дела и постарайтесь уснуть, чтобы восстановить силы.

Отказ от алкоголя

Не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому во время беременности необходимо полностью отказаться от спиртных напитков. В противном случае, пострадает ребенок, ведь алкоголь негативно повлияет на его формирование в утробе и развитие.

Активные занятия

Если нет противопоказаний, ежедневно делайте физические упражнения. Они помогут справиться с бессонницей, чрезмерным увеличением веса, боли в мышцах и плохого настроения. Отдайте предпочтение йоге, плаванию или фитнесу для беременных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как ухаживать за кожей во время беременности.


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Источник: https://4mama.ua/mom/pregnancy/13662-novaya-zhizn-5-prostyh-pravil-s-pervyh-dney-beremennosti
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