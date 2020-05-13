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Как ухаживать за кожей во время беременности

Беременность отражается на состоянии всего организма

сегодня, 16:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как ухаживать за кожей во время беременности

Во время беременности в женском организме происходит серьезная перестройка, которая отражается на состоянии волос и кожи будущей мамы. Как в этот период ухаживать за собой и какие моменты учитывать?

Увлажнение и питание

Будущей маме необходимо регулярно очищать и увлажнять кожу, ведь именно забытые поры провоцируют появление акне, черных точек и угревой сыпи. Обезвоженная кожа, заявит о себе шелушением и пигментными пятнами, а недостаток питательных веществ проявится тусклым цветом лица. Тонизировать кожу можно специальным тоником для лица или кубиками льда на основе ромашки, а питательный эффект обеспечит крем с натуральными маслами.

Косметика

Отдайте предпочтение натуральной косметике и обязательно читайте на упаковке, можно ли использовать ее в период беременности. Откажитесь от косметики, в составе которой есть спирт, парабены, сульфаты, бензол, конверванты и красители.

Растяжки

Эти полоски появляются на животе, бедрах и груди. Для профилактики будущим мамам рекомендуется практиковать контрастный душ. А также не следует забывать о специальных кремах, маслах и гелях. Качественный крем от растяжек состоит из натуральных компонентов, поэтому вполне безопасен для кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему в период беременности нельзя увлекаться сладким.


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Источник: https://4mama.ua/mom/pregnancy/11790-suhost-pigmentatsiya-i-rastyazhki-kak-uhazhivat-za-kozhey-vo-vremya-beremennosti
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