Дефицит железа: чем опасен и как предотвратить

Дефицит железа является глобальной проблемой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от нехватки железа страдает почти треть населения мира. Почему этот элемент так важен и как восполнить его запас?

Железо является одним из самых важных минеральных элементов необходимых для правильного функционирования всего организма. Около 70% железа находится в форме гемоглобина - белка, ответственного за транспортировку кислорода между легкими и тканями. Кроме того, железо является компонентом многих ферментов, которые, в частности, влияют на биосинтез простагландинов (гормонов, регулирующих физиологические процессы) и метаболизм жирных кислот.

Известно, что норма этого элемента для человека зависит от его возраста, пола и физического состояния. Так, для женщин важно получать не менее 18 мг железа в день, а для мужчин хватит и 10 мг.

Первыми симптомами недостатка железа в организме являются анемия (малокровие), усталость, одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, ломкость ногтей и волос. Дефицит этого элемента также ослабляет иммунную систему организма, делая ее уязвимой к различным инфекциям. При подобных признаках врачи советуют изменить рацион питания и добавить в него побольше продуктов, богатых железом. Так, в ежедневное меню стоит включить: мясо, говяжью печень, чечевицу, орехи, шпинат, морепродукты, запеченный картофель, изюм и другие.

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