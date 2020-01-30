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Стало известно, какие продукты лучше покупать на рынке

В специи производители могут добавлять консерванты, замороженные овощи не приносят пользы, а старые орехи вредят организму

сегодня, 10:35
Автор:

• Анастасия Лысенко

Существуют три вида продуктов, которые лучше всего покупать на рынке, а не в магазинах или супермаркетах. Причина - не все товары, лежащие на полках магазина, могут быть качественными, передает U-news.

Как отмечается, лучше покупать на рынке измельченные специи, которые мы привыкли использовать для приготовления пищи. Все потому, что некоторые производители могут добавлять в упаковки с травами, молотым чесноком, перцем, хмели-сунели или орегано дешевые добавки и консерванты, что может навредить организму.

Также в супермаркете не желательно покупать замороженные овощи и ягоды: подвергаться заморозки они могут не один раз. Также в самих упаковках довольно много льда, что нежелательно для самих овощей и ягод. Как результат, продукты просто теряют свои полезные свойства. Лучше всего купить свежие продукты на рынке еще летом и самостоятельно их заморозить.

Покупать в супермаркете небезопасно еще и орехи, потому что там их могут хранить довольно долго. Значит, они будут несвежими, и от них просто не будет никакой пользы. Еще один минус - в грецких, кедровых и орехах пекана может происходить окисление надлежащих жиров. Это случается под воздействием тепла. Определить такие орехи можно очень просто: они горькие.

Ранее "Комментарии" писали, как правильно хранить орехи и сухофрукты в домашних условиях.


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Источник: https://comments.ua/news/health/diet-and-nutrition/633197-kak-pravil-no-hranit-orehi-i-suhofrukty-v-domashnih-usloviyah.html
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