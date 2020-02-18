Назван самый важный витамин для здоровья

Ученые из Австралии провели исследование и выяснили, что витамин D наиболее важен для правильной работы всего организма. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Известно, что витамин D, который мы получаем от солнечного света, называют "эликсиром жизни", потому что он защищает от ряда серьезных недугов. В первую очередь, он усиливает функции иммунитета, предотвращая различные простудные заболевания, что особенно важно в холодную погоду.

Также этот витамин способствует усвоению кальция и фосфора - элементов, которые необходимы для укрепления зубов и костей. Предполагается, что постоянное потребление этого витамина снижает риск переломов костей до 40 процентов.

Исследователи доказали, что этот питательный микроэлемент положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, защищая от инсульта и ишемической болезни сердца. Кроме того, он стимулирует секрецию инсулина, поддерживая нормальный уровень глюкозы в крови, что помогает предотвратить появление диабета второго типа.

Источниками витамина D также являются жирные сорта рыбы, сырой яичный желток, печень трески, морепродукты, сливочное масло.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему нельзя одновременно употреблять кальций и витамин D.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!