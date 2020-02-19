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Витамины для кожи: какие нужны и где их взять

Хороший уход за кожей начинается с правильного питания

сегодня, 12:35 29
Автор:

• Светлана Шкурупий

Витамины для кожи: какие нужны и где их взять

Правильный уход и здоровое питание, обогащенное витаминами, обеспечат вам красивую и здоровую кожу. Но где искать эти витамины и какие нужны? На своей странице в Instagram провизор Ольга Мельник рассказала, в чем особенность каждого витамина. 

Витамин С

Это мощный антиоксидант, который принимает участие в синтезе особого белка - коллагена, отвечающего за эластичность и прочность тканей. Витамином С богаты цитрусовые, петрушка, шпинат и другая салатная зелень. 

Омега-3

Это обязательная добавка, которая уменьшает количество морщин и очищает кожу. Источником омега-3 жирных кислот является рыба (лосось, скумбрия, тунец), а также орехи и морепродукты.

Витамин Е

Этот витамин обладает регенерирующим и ранозаживляющим действием. Продукты, содержащие витамин Е: авокадо, брокколи, орехи, растительные масла. 

Витамины группы В 

Если у вас сухая и тусклая кожа, следует употреблять больше продуктов, содержащих витамины группы В: хлеб, пшено, печень говяжья, гречка, сыр голландский, куриное мясо, гранат, гречка, говядина.

Витамин К

Это витамин, который помогает устранить сеточки от капилляров, синяки, шрамы и делает кожу более эластичной. Источники витамина К: салатная зелень, все виды капусты, молоко и яйца.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой витамин считается самым важным для здоровья. 


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