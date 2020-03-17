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Какие витамины способны улучшить зрение

Глазам также необходимы витамины и питательные вещества

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие витамины способны улучшить зрение

Наша зрительная система также страдает от недостатка ценных витаминов и полезных веществ. Недавние исследования показали, что специальные добавки или рацион, богатый на витамины, может существенно снизить риск проблем со зрением.

Витамин А

Этот витамин очень важен для организма, в частности для здоровья глаз. Он входит в состав зрительного пигмента сетчатки глаза – родопсина. Благодаря ему мы можем видеть в темноте или при тусклом освещении. Дефицит этого элемента может привести к дальнозоркости и сухости глаз, когда возникает ощущения "песка в глазах".

Витамин С

Помимо того, что витамин С укрепляет иммунную систему, он еще и может предотвратить проблемы со зрением. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые нейтрализуют в организме свободные радикалы. Недостаток этого витамина может привести к поражению сетчатки глаз и нарушению центрального зрения.

Омега-3 жирные кислоты

Это ценные вещества, которые весьма полезны для здоровья глаз. Омега-3 помогают защитить зрительную систему от воспалений и проблем, связанных с дегенерацией желтого пятна.

Каротиноиды

Добавляйте в свой рацион побольше овощей оранжевого цвета, ведь в них содержится много кароитиноидов - активных веществ, которые относятся к лучшим друзьям глаз. Самыми мощными антиоксидантами из этой группы являются лютеин и зеаксантин - они помогают защитить зрение от окислительного стресса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как потребление куриных яиц влияет на зрение.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/luchshie-vitaminy-dlya-zdorovya-glaz/
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