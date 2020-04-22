Медики рассказали о пользе цинка для организма

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Для поддержания здоровья и правильной работы организма важно обогащать его различными витаминами и минералами. Среди них важную роль играет цинк, ведь он не только отвечает за красоту ногтей и волос, а еще выполняет множество других функций.
На самом деле, цинк не просто участвует во всех обменных процессах организма, он:
- "обслуживает" 2200 белков и ферментов, половина из которых имеет иммунологический характер, стальной процент используется для нормализации функционирования сердечно сосудистой системы, легких;
- регулирует давление в организме человека;
- принимает непосредственное участие в регуляции жирового и углеводного обмена;
- поддерживает и стимулирует иммунитет;
- является профилактикой сахарного диабета.
Когда в организме человека происходит дефицит цинка, появляются определенные признаки такие как: частые простудные заболевания, перепады настроения, повышенная сухость тела, снижение аппетита, проблемы с ЖКТ, головокружения и т.д.
Если вы заметили подобные симптомы, тогда пересмотрите свой рацион и включите в него этот микроэлемент. Основным источником поступления цинка в организм человека являются продукты растительного и животного происхождения: птица, говядина, яйца, морепродукты, цельнозерновые злаки, бобовые, сыр, орехи и семена. Так же цинк содержится в таких лесных ягодах как: малина, голубика, черника и морошка.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много кальция.
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