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Медики рассказали о пользе цинка для организма

Цинк «обслуживает» 2200 белков и ферментов

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики рассказали о пользе цинка для организма

Для поддержания здоровья и правильной работы организма важно обогащать его различными витаминами и минералами. Среди них важную роль играет цинк, ведь он не только отвечает за красоту ногтей и волос, а еще выполняет множество других функций.  

На самом деле, цинк не просто участвует во всех обменных процессах организма, он: 

- "обслуживает" 2200 белков и ферментов, половина из которых имеет иммунологический характер, стальной процент используется для нормализации функционирования сердечно сосудистой системы, легких;

 - регулирует давление в организме человека;

-  принимает непосредственное участие в регуляции жирового и углеводного обмена;

-  поддерживает и стимулирует иммунитет;

-  является профилактикой сахарного диабета. 

Когда в организме человека происходит дефицит цинка, появляются определенные признаки такие как: частые простудные заболевания, перепады настроения, повышенная сухость тела, снижение аппетита, проблемы с ЖКТ, головокружения и т.д.

Если вы заметили подобные симптомы, тогда пересмотрите свой рацион и включите в него этот микроэлемент. Основным источником поступления цинка в организм человека являются продукты растительного и животного происхождения: птица, говядина, яйца, морепродукты, цельнозерновые злаки, бобовые, сыр, орехи и семена. Так же цинк содержится в таких лесных ягодах как: малина, голубика, черника и морошка. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много кальция.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/971110-polza-tsinka-dlya-zhenskogo-organizma-kak-prodlit-molodost-i-krasotu
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