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Почему нельзя принимать витамин С без назначения врача

Витамин С действительно очень необходим организму

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему нельзя принимать витамин С без назначения врача

Несмотря на то, что витамин С - незаменимый помощник в поддержании иммунной системы, его переизбыток в организме может навредить здоровью. Ученые объяснили, почему его нельзя назначать себе самостоятельно.

Специалисты уверяют, что вопреки нашим представлениям о том, что дополнительный прием витамина С способствует выздоровлению во время простуды или ОРВИ, - это не более, чем миф. Хотя в тоже время ученые нашли и причину появления такого утверждения. Они говорят, что аскорбиновая кислота действительно помогает иммунной системе лучше работать, но только в том случае, если ее количество в организме не превышает необходимую суточную норму. Почему возник такой миф?

Витамин С действительно способствует быстрому делению Т-лимфоцитов - клеток иммунитета, которые противостоят опасным для здоровья человека микроэлементам. Также аскорбиновая кислота нужна нашим органам, костям, зубам, сухожилиям и коже, так как благодаря ей синтезируется белок - коллаген. Не зря ведь дополнительный прием аскорбинки назначают тем, кто перенес хирургическое вмешательство или травму.

Вместе с этим, важно знать, что суточная потребность организма в витамине С составляет всего лишь 90 мг. И превышение этой дозы хотя бы на грамм для здорового организма может быть чревато последствиями. Переизбыток этого нутриента приводит к появлению головных болей, головокружения, беспричинной тошноты, спазмов в животе, рвоты и расстройства стула. 

Чтобы подобные симптомы не возникали, не нужно заниматься самолечением, потому что витамин С может приниматься только по назначению врача. Кроме того, каждому человеку, который питается правильно (то есть в его рационе присутствуют овощи и фрукты) дополнительный прием аскорбинки ни к чему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя одновременно употреблять кальций и витамин D.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/10985-pochemu-nelzya-prinimat-vitamin-s-bez-naznacheniya-vracha-opasnye-posledstviya-peredozirovki.html
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