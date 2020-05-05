Почему магний очень важен для женского здоровья

Для правильной работы организму необходимы витамины и полезные вещества, среди которых есть и магний. Он участвует в более 300 биохимических процессах, помогая работе нервной и сердечно-сосудистой системам. Почему он так важен для женщин?

Магний – это микроэлемент, играющий важную роль в жизнедеятельности человеческого организма. Его недостаток может возникнуть из-за неправильного питания, постоянных стрессов и при больших умственных нагрузках.

Медики говорят, что в период ПМС уровень магния в организме женщины снижается на 20-40%. Отсюда - усталость, раздражительность и сонливость. Эти симптомы исчезают, как только запас магния в организме восполняется.

Также женщины, которые употребляют продукты, богатые магнием, гораздо реже жалуются на приступы головной боли и бессонницу.

Если хотите восполнить запас магния в организме, тогда добавьте в свой рацион побольше орехов, фруктов (яблока, бананы, смородина), зелени (шпинат, укроп), а также морскую рыбу (скумбрию, селедку).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасен недостаток магния.

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