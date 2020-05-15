Главные признаки дефицита белка в организме

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9488.57
ETH/USD
199.46
LTC/USD
43.12
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
29.10
RUB/UAH
0.36
Для
правильной работы организма необходимы витамины и полезные вещества, которые мы
получаем вместе с продуктами питания. А дефицит одного из элементов может
привести к проблемам со здоровьем. Эксперты рассказали, как определить нехватку
белка в организме.
Выпадение волос
Белки
- это главный строительный материал для нашего организма, а том числе и для
волосяных фолликулов. При дефиците этого элемента фолликулы истончаются и уже
не могут удерживать волосы. В результате они начинают активно выпадать. В таких
случаях, стоит пересмотреть свой рацион питания, добавив в него продукты,
богатые белком.
Слабость и усталость
Ощущение
постоянной усталости и слабости в мышцах часто связано с дефицитом протеинов,
особенно у тех, кто активно занимается спортом. Но даже если вы не относитесь к
числу спортсменов, регулярный недостаток белка в рационе может привести к
уменьшению мышечной массы и к тому, что мышцы не будут восстанавливаться даже
после небольших нагрузок.
Тянет на сладкое
На
первый взгляд, нет прямой связи между, например, куриным филе, богатым белком,
и шоколадкой. Тем не менее не стоит забывать, что белок — это весьма калорийный
элемент. В одном грамме чистого протеина содержится 4 килокалории и его
недостаток вызывает постоянное чувство голода, которое мы стараемся погасить
быстрыми углеводами, выбирая для этого различную выпечку и сладости.
Частые болезни
Белки
выполняют в организме важнейшую иммунную функцию и их сокращение даже на 20–30%
может привести к серьезным нарушениям защитных функций. Если вы стали часто
болеть, то не спешите в аптеку за дорогостоящими иммуностимуляторами, а
попробуйте разнообразить свой рацион, добавив лишнюю порцию белковой пищи.
Снижение концентрации
внимания
На
концентрацию внимания влияет, прежде всего, уровень сахара в крови, который
подвержен постоянным колебаниям. Для его контроля необходимо сочетать в одном
блюде белки, жиры и углеводы. Белки в этой ситуации предотвращают создание
запасов глюкозы, а значит, она будет правильно расщепляться, не провоцируя
набор веса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало о том, чем опасен дефицит железа в организме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости