Главные признаки дефицита белка в организме

Для правильной работы организма необходимы витамины и полезные вещества, которые мы получаем вместе с продуктами питания. А дефицит одного из элементов может привести к проблемам со здоровьем. Эксперты рассказали, как определить нехватку белка в организме.

Выпадение волос

Белки - это главный строительный материал для нашего организма, а том числе и для волосяных фолликулов. При дефиците этого элемента фолликулы истончаются и уже не могут удерживать волосы. В результате они начинают активно выпадать. В таких случаях, стоит пересмотреть свой рацион питания, добавив в него продукты, богатые белком.

Слабость и усталость

Ощущение постоянной усталости и слабости в мышцах часто связано с дефицитом протеинов, особенно у тех, кто активно занимается спортом. Но даже если вы не относитесь к числу спортсменов, регулярный недостаток белка в рационе может привести к уменьшению мышечной массы и к тому, что мышцы не будут восстанавливаться даже после небольших нагрузок.

Тянет на сладкое

На первый взгляд, нет прямой связи между, например, куриным филе, богатым белком, и шоколадкой. Тем не менее не стоит забывать, что белок — это весьма калорийный элемент. В одном грамме чистого протеина содержится 4 килокалории и его недостаток вызывает постоянное чувство голода, которое мы стараемся погасить быстрыми углеводами, выбирая для этого различную выпечку и сладости.

Частые болезни

Белки выполняют в организме важнейшую иммунную функцию и их сокращение даже на 20–30% может привести к серьезным нарушениям защитных функций. Если вы стали часто болеть, то не спешите в аптеку за дорогостоящими иммуностимуляторами, а попробуйте разнообразить свой рацион, добавив лишнюю порцию белковой пищи.

Снижение концентрации внимания

На концентрацию внимания влияет, прежде всего, уровень сахара в крови, который подвержен постоянным колебаниям. Для его контроля необходимо сочетать в одном блюде белки, жиры и углеводы. Белки в этой ситуации предотвращают создание запасов глюкозы, а значит, она будет правильно расщепляться, не провоцируя набор веса.

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