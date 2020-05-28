Продукты, помогающие восполнить запас витамина D

Как правило, нехватка витамина D проявляется зимой, когда солнечных дней становится мало. Но его дефицит серьезно отражается на состоянии всего организма. Если у вас пониженный уровень витамина D или вы хотите знать, как восполнить его запас, тогда запоминайте следующие продукты.

Жирная рыба

Хорошим источников витамина D, а также ненасыщенных жирных кислот омега-3 является жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, палтус). Например, скумбрия может содержать в 100 г всю суточную норму этого витамина для организма, а тунец - половину этой нормы. Желательно, чтобы такая рыба появлялась в рационе регулярно, потому что ее витаминный состав положительно влияет и на сердце, и на мозг.

Говяжья печень

Для разнообразия своего рациона и повышения уровня витамина D можно потреблять и говяжью печень. В 100 г этого продукта содержится 0,053 мг витамина. Говяжья печень недорогая и очень полезная, ведь обогащает организм рибофлавином, медью, а также витамином А и В12.

Грибы шиитаке

В свежем виде отыскать их будет сложно, а в сухом — запросто. Содержание витамина D в них — 0,163 мг в 50 граммах, они повышают иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Куриные яйца

Яйца - популярный продукт, который используется во многих блюдах. Он богат магнием, калием, фосфором, витаминами А, Е, В12, а в желтке яйца содержится 0,042 мг витамина D. Но не злоупотребляйте этим продуктом, разрешается съедать по 2-3 яйца в день.

Молочные продукты

Много "солнечного" витамина есть и в молочных продуктах, в частности ряженке и кефире. Но есть и хорошая новость для хейтеров лактозы: многие марки соевого и миндального молока также обогащены витамином D (0,127 мг в одной чашке).

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