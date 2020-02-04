Посол Бразилии в Украине: о рисках ставки на ЕС и бразильском опыте борьбы с коррупцией, который может помочь украинцам

"Сделать Украину более узнаваемой – это один из вызовов, который перед нами сейчас стоит"

– Расскажите, какой имидж Украины в Бразилии?

– Должен отметить, что в Бразилии люди мало слышали об Украине. Все помнят Советский Союз и его противостояние с США. Сейчас же жители нашей страны стали ассоциировать СССР с Россией. Они знают эту страну благодаря ее литературе, музыке. Украина же не так известна. Это связано с тем, что ее много лет воспринимали как часть СССР. Сделать Украину более узнаваемой – это один из вызовов, который перед нами сейчас стоит.

– То есть можно сказать, что Украина и правительство не уделяют надлежащего внимания продвижению страны в Бразилии или даже в Латинской Америке?

– С 2014 года Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией, и все действия Министерства иностранных дел сконцентрированы на самой важной и основной проблеме – противостоянии России. Поэтому, естественно, что усилия правительства идут на диалог со странами Европы, странами G-7 с целью противостоять РФ. Я, конечно же, надеюсь, что приход нового президента Владимира Зеленского и его стремление найти скорейшее решение конфликта на Донбассе, позволит Украине возродить баланс в ведении международных отношений, и страны Латинской Америки, да и Азии, смогут побольше узнать о самой большой европейской стране. Президент Зеленский уже делает первые шаги в этом направлении. Вот, например, экс-президенты Украины после вступления в должность первым делом посещали западноевропейские страны, Китай, Японию. И мы были очень польщены, когда через месяц после инаугурации господин Зеленский инициировал встречу с президентом Болсонару. К сожалению, встреча так и не состоялась, поскольку прямо перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии был прооперирован и по состоянию здоровья не мог проводить встречи. Но они встретились в Токио и обсудили не просто текущие, а амбициозные стратегические вопросы. И мы верим, что этот диалог положил начало качественно новым взаимоотношениям между двумя странами.

– А какая ситуация с имиджем Бразилии в Украине? Какая роль посольства в промотировании Бразилии в Украине?

– У нас довольно-таки хороший, позитивный имидж. Люди хотят ехать в Бразилию, участвовать в карнавале, и мы стараемся упростить получение виз для иностранцев. Вот для украинцев сейчас вообще не требуется получение виз. Что касается продвижения Бразилии в Украине, то мы не ставим перед собой такие амбициозные цели, тем более что с прошлого года финансирование было пересмотрено. Но мы стараемся проводить кинофестивали. В прошлом году мы принимали участие в фестивале "Молодость". Стараемся организовывать выставки. Например, в 2020 году мы открываем фотовыставку об Амазонке. Надеюсь, она станет популярной, поскольку природа и река уникальны. Но уверен, что мы должны делать больше.

"Сейчас самое время возродить товарные взаимоотношения между Украиной и Бразилией"

– Поговорим о политике. В Украине в этом году прошли президентские выборы. Вы были знакомы с президентом Порошенко. У удалось ли уже встретиться с президентом Зеленским? Что можете отметить при сравнении двух президентов?

– Думаю, что Порошенко – более "традиционный" политик. Он работает в традиционной системе координат: формирует альянсы с другими политиками, делает предложения, торгуется. У него также сильные позиции в Бразилии. Зеленский же, для которого политика чужда, старается говорить с людьми напрямую.

– Порошенко посещал Бразилию?

– Экс-президент Украины Петр Порошенко планировал поехать в Бразилию. Но, к сожалению, стороны никак не смогли договориться о дате визита: когда мы были готовы, Порошенко был занят предвыборной гонкой, а когда он готов был приехать, у нас как раз свои выборы проходили. Я думаю, что все президенты Украины, начиная с Леонида Кучмы, понимали, что Бразилия – самая большая страна Латинской Америки с населением в 500 миллионов человек, и все были убеждены, что наши страны должны установить тесные политические и экономические связи.

– Вышло установить такие связи? В целом, были ли какие-то важные совместные проекты между Украиной и Бразилией?

– В свое время президент Украины Леонид Кучма инициировал совместную космическую программу, и через несколько лет мы смогли значительно увеличить товарооборот между нашими странами на уровне порядка двух миллиардов долларов США. Но в связи с украинским кризисом 2014-2015 годов все достижения были сведены к нулю. Также ранее основным экспортным товаром из Бразилии было мясо, часть которого также через Украину попадало на рынки России. Но в последние годы деятельность приостановилась. В торговле между нашими странами произошел коллапс. Но сейчас, к счастью, я вижу возрождение. Экономика Украины находится на подъеме, все полны решительности и энтузиазма, и сейчас самое время возродить товарные взаимоотношения между Украиной и Бразилией.





– А можете побольше рассказать о той космической программе, которую инициировал Кучма?

– Это была очень амбициозная цель для 2004 года, которая требовала значительных капиталовложений. Но в то время обе страны имели свои внутренние проблемы и не могли в полном объеме финансировать данный проект. Для этого нужно было несколько миллиардов долларов США в год. В 2008 году мир столкнулся с кризисом, и в Бразилии начались рецессии. Следовательно программа потерпела фиаско, но сама концепция сохранилась. В настоящий момент мы планируем запуск с территории Бразилии американских носителей, вывод спутников на орбиту. Сейчас рынок готов, и мы ищем сценарии, при котором любой заинтересованный бизнес или любая страна могли использовать нашу космическую базу. И в свете этих событий весьма вероятно, что мы можем договориться о новой совместной программе, более реалистичной, возможно, в кооперации с другими странами или частными компаниями. Давайте не забывать, что цена вывода ракет на орбиту зависит от их места положения на карте. И запуск ракет с территории Бразилии обходится на 30% дешевле, нежели с территории стран, удаленных от линии экватора. Раньше было много разговоров о саботаже нашей совместной космической программы со стороны России и США. Но следует признать правду: мы не были готовы к ее реализации, мы были энтузиастами, но не реалистами. А в будущем, мы можем возродить эти начинания, но уже с учетом прагматичных целей.

– Сейчас в Украине спорят относительно открытия рынка земли. Как вы думаете, опасно ли это для страны или же, наоборот, принесет пользу?

– В большинстве стран, которые располагают большой территорией и развивают сельское хозяйство, функционирует рынок земли. В Бразилии рынок земли есть. И это важно для инвестора в плане гарантий возврата вложенного капитала. В Украине – это принципиальный вопрос, поскольку сельское хозяйство производит значительную часть ВВП. Но нужно быть аккуратными, не стоит распродавать все сразу и быстро. Процесс должен быть естественным, но он должен быть, поскольку это поможет модернизировать сельское хозяйство. Ситуация явно будет лучше, чем сейчас, когда всего несколько человек арендуют сотни тысяч гектаров земли за очень маленькие деньги и получают за счет этого сверхприбыли. Украина – это не Швейцария и не Австрия, где государство субсидирует сельское хозяйство. Особенно в Швейцарии, где сельское хозяйство – это не экономическая деятельность, а политика, удерживающая людей в сельской местности, делая их счастливыми, что помогает остановить стремительную агломерацию и связанные с этим проблемы. Мы когда-то подсчитали, что каждая корова в Швейцарии обходится государству где-то в 5000 евро в год. Такое невозможно в Украине. Но ежегодно в Украине сокращается поголовье крупного рогатого скота. Большие фермы отсутствуют, а молодежь не поддерживает стариков, которые держат коров. И придет время, когда КРС исчезнет. Конечно, можно организовать кооперативы, которые объединяют 20-50 малых хозяйств, люди вместе закупают технику, ведут хозяйство, продают, что дает им возможность получить лучшую цену за объемы продукции. В Бразилии есть такой опыт. Он положительный, и мы готовы им поделится. Но вы должны определить и найти свой баланс между частной государственной и коллективной собственностью. Запрещать же свободный рынок земли не имеет никакого смысла.

"В борьбе с Россией ключевым является не вооруженное противостояние, а как раз экономическое превосходство"

– Какова ваша позиция в связи с конфликтом между Украиной и Россией? Как вы планируете строить свои отношении и с нами, и с ними?

– Конечно же, мы не поддерживаем Россию в контексте конфликта с Украиной: Крым, Донбасс, сепаратизм. Мы выступаем за целостность Украины и никогда не считали, что Украина может быть придатком РФ, так же, как и Бразилия не может быть придатком США. У нас сложились хорошие двухсторонние отношения как с Украиной, так и с Россией, что свойственно для многих стран. С Россией в силу тех или иных причин они более тесные, чем с Украиной. Но времена, когда некоторые деятели боялись поддержать Украину из-за страха поссориться с РФ, канули в Лету. Наш президент Болсонару искренне верит, что мы должны поддержать Украину, как проевропейскую демократическую страну.

– Если говорить о России, считаете ли вы, что санкции – это эффективный инструмент давления на эту страну?

– Думаю, они эффективны. Сейчас РФ – это страна со стагнирующей экономикой, и ее бизнес угнетен санкциями. Но основная проблема России в том, что она управляется агрессивными людьми, которые мечтают о гегемонии. Возможно, следует подождать смены власти в Российской Федерации. Возможно, будущий президент будет слышать желания простых людей, которые просто хотят хорошей зарплаты, получать хорошее образование, хорошее медицинское обслуживание и достойные пенсии. Никто не хочет войны. Вот Бразилия, например, последнюю масштабную войну вела в 1865 году, с Парагваем. После этих событий мы были сконцентрированы исключительно на улучшении жизни людей. В России же идея "русского мира" и величия страны затмевает все остальные идеи. Думаю, смена приоритетов может произойти только тогда, когда новое поколение придет ко власти. Ментальность людей, которые в данный момент управляют страной, формировалась в 90-е, и они до сих пор воспринимают ЕС как врага. Но со временем, когда у власти будут новые люди с иными принципами, интересами и приоритетами, когда интересы собственного народа будут выше интересов политических элит, Россия сможет возродиться.





– Да, но для того, чтобы ничего не менять и не потерять власть, они в любой момент могут сказать: "Не жалуйтесь, что вы плохо живете, посмотрите на Украину, там жизнь еще хуже".

– Вы абсолютно правы. Но такая ситуация должна измениться, поскольку экономика Украины растет. И если у господина Зеленского получится реализовать заявленные намерения, то уже через несколько лет уровень жизни в Украине будет гораздо выше, чем в России. И тогда мышление самих россиян изменится. Они начнут думать: "Зачем мы позволяем "старикам" управлять страной? Давайте дадим дорогу молодым. Вот в Украине молодой президент – и как богато они живут". Люди начнут сравнивать.

– Но это также может спровоцировать и новый виток войны, чтобы показать народу, что в Украине все очень плохо.

– Возможно, но такие действия повлекут за собой множество проблем: будут новые санкции, ухудшение отношений с Западом, экономика продолжит падать. Например, если Европа откажется от российского газа и нефти, то экономика РФ просто остановится. Поэтому Украина должна методично продолжать идти своим путем и не сворачивать. За последние годы, благодаря президенту Порошенко, страна добилась многого. Да, Порошенко потерпел фиаско в борьбе с коррупцией, но остальные действия были на высоте. Украина сегодня выглядит и котируется гораздо выше, чем та страна, которой она была пять-шесть лет назад. И в борьбе с Россией ключевым является не вооруженное противостояние, а как раз экономическое превосходство. Когда россияне увидят, что в Украине все хорошо, экономика растет, а люди богатеют – они сдадутся.

"Если украинское правительство вернет доверие инвесторов, то рост экономики на 5-7 % ежегодно в последующие 20 лет обеспечен"

– Если говорить об экономике и сфере бизнеса, то какие украинские товары наиболее востребованы и популярны в Бразилии? По-вашему, как мы можем развивать наши отношения в этой сфере?

– В настоящий момент объем нашей обоюдной торговли невелик. Пик товарооборота приходился на 2012 год, и тогда мы импортировали сталь, удобрения, немного электротоваров. Но после этих последних трудных лет товарооборот упал примерно до 250 миллионов долларов США. В свою очередь, основная часть нашего экспорта – это кофе. В последнее время я говорю всем представителям бизнеса, что Украина становится сильнее, Украина растет и есть смысл возобновлять торговые отношения в полном объеме. И первое, в чем мы заинтересованы, это развитие отношений в IT, сельском хозяйстве, которое в нашей стране очень продвинуто. Кроме того, через Украину, благодаря Соглашению об ассоциации, мы можем иметь свободный доступ на рынки ЕС. Сейчас страны Евросоюза очень боятся конкуренции со стороны Бразилии по таким товарным группах, как мясо, пшеница, соя. Они стараются не допустить наши компании на свой рынок. Мы очень хотим достичь соглашения с ЕС, но это нелегко, ведь наша страна очень конкурентна в сельском хозяйстве. С такой же проблемой мы сталкиваемся в переговорах с Южной Кореей и Японией.

– Перспективы договора с ЕС нет вовсе?

– Напротив. Думаю, сейчас мы близки к подписанию договора с Евросоюзом, как никогда: Брекзит, демарш США в основных для Европы вопросах экологии играют свою роль. Но Украина уже имеет такой договор. И, я думаю, если господину Зеленскому удастся сдержать обещание о защите инвестиций, то уже в 2020 году можно ожидать инвестиционный бум в Украине. И не только в сельском хозяйстве, но и в производстве. Сейчас многие компании имеют производство в Словакии, Чехии, Польше. Но там цена производства выше, чем в Украине. И если условия ведения бизнеса будут одинаковы и гарантии нерушимы, то производства, возможно, будут перенесены в Украину. В данный момент мы наиболее заинтересованы в сотрудничестве в сферах IT и сельского хозяйства и в итоге планируем выйти на товарооборот в размере 1 млрд дол США, то есть вернуться к уровню 2010 года.

– Грандиозные у вас планы и оптимистический настрой. Но вернемся к Украине. Помимо IT и сельского хозяйства, есть ли еще отрасли, в которых наши страны могли бы сотрудничать?

– Также можно развивать образовательный туризм. В Украине со времен СССР сконцентрирован хороший научный потенциал, а университеты дают качественное образование за небольшие деньги. Позиции Бразилии в этом не так сильны. У нас есть несколько технических университетов, но техническое образование – это не наша специализация. В общем, мы ищем возможности вернуться к одному миллиарду долларов в товарообороте между нашими странами, но в другом качественном исполнении. В прошлом гривня была переоценена, сейчас курс устоялся, и пришло время Украине обратить внимание на такие страны, как Бразилия и Чили, с экономикой в два-три триллиона долларов и населением в несколько сотен миллионов человек. Не хочу никого критиковать, но Украина ленится промотировать экспорт за пределами Европы. ЕС – это отлично, это огромный рынок, но в один прекрасный день он может закрыться для тех или иных товаров Украины. Всегда стоит рассматривать альтернативные варианты.





– Можете ли назвать примеры успешного украинского бизнеса в Бразилии?

– Да, вот сейчас в Бразилии открывается совместное украинско-бразильское предприятие по производству инсулина. В Бразилии остро стоит проблема диабета, функционирует государственная программа по закупке инсулина и производство на территории Бразилии экономит миллионы долларов. Думаю, что это предприятие сможет полноценно работать уже в начале следующего года.

– Тяжело открыть компанию в Бразилии?

– Бразилия довольно-таки бюрократичная страна. Это видно даже по индексу Doing Business от Всемирного Банка (124 позиция в 2019 году среди 190 стран; Украина – 64, – ред). Но что происходит? Поскольку у нас огромный внутренний рынок, практически все транснациональные компании представлены в Бразилии. Если взять 500 самых крупных международных компаний, то 450 из них точно присутствуют в Бразилии. Поэтому у нас особо не было стимула работать над комфортом бизнес-среды. Мы стали ленивы. Однако, сейчас это также меняется. Правительство старается упростить многие из процедур, сделать процессы проще. Кроме того, у нас очень правильная система права. Судьи полностью независимы, также, как и гособвинители, и полиция. И это означает, что в Бразилии априори не могут возникнуть некоторые вопросы, которые могут быть в Украине.

– То есть в Бразилии рейдерства не может быть в принципе?

– Нет. Кроме того, за последние 50 лет у нас нет ни одного случая национализации компаний без выплаты компенсаций. Конечно, некоторые из судей могут вынести решения, которые порой обескураживают, но на стадии апелляционного рассмотрения дела закон снова торжествует. У нас нет политизации судов, как это происходит в Украине. Ваша проблема в наследии Советского Союза, когда абсолютно все были подчинены партии и зависели от нее. И когда не стало СССР, вы должны были создать на пустом месте новую правовую систему, что очень трудно сделать без надлежащих инструментов и механизмов. С другой стороны, эффективная правовая система не означает, что в стране нет коррупции. На протяжении многих лет в Бразилии существовали продажные судьи, политики, чиновники. Ситуация стала меняться лет 15 назад, когда полностью обновился состав госслужащих. Сейчас судьи очень молоды, они получили образование в США и в Европе, и они мыслят совершенно по-другому. В частности, они отошли от принципа абсолютного доказательства вины.

– Что это означает, поясните.

– Вот, например, если кто-то имеет зарплату в 10 тысяч долларов в год, а у него находят миллион долларов, и он не может объяснить происхождение этих денег, то такой человек считается виновным. А в прошлом судья настаивал бы на предоставлении абсолютного доказательства вины. Но никто же не дает чек или расписку, что такой-то чиновник получил взятку в таком-то размере. Естественно, ничего не происходило, никого нельзя было наказать. Но такая ситуация стала меняться. Несколько лет назад разразился грандиозный коррупционный скандал, связанный с правительством президента Лулы да Сильвы. Сейчас около 120 бизнесменов, 40 депутатов находятся в тюрьме. Конечно же, эти люди сопротивляются и используют любые инструменты, но народ сходится во мнении, что очень важно гарантировать неминуемость наказания. Люди стали понимать, что коррупция бьет по их карману: уплаченные ими налоги не идут на финансирование государственных услуг. Думаю, что Украине будет интересно и даже полезно изучить наш опыт борьбы с коррупцией, финансового обеспечения судей, прокуроров, полицейских. Вы должны создать новые кадры, именно создать.

– Можете назвать успешный бразильский бизнес в Украине?

– К сожалению, сегодня бразильские компании не представлены должным образом в Украине. Мы были бы очень заинтересованы в таких видах бизнеса, как мебельный, мясной, производство компрессоров, например. В Европе наши компании хорошо представлены. Сначала они производили продукцию во Франции, а потом, когда себестоимость возросла, переместили мощности в страны Восточной Европы – Чехию, Словакию. И я уверен, что при стабильном росте украинской экономики и гарантиях для инвесторов со стороны власти последующие два года эти производства переедут в Украину.





– Какие политические и экономические преимущества Украины для инвесторов вы могли бы отметить?

– Во-первых, это очень высококвалифицированные кадры, высокий уровень образования и при этом низкие зарплаты, что, в принципе, позволяет Украине сделать стремительный рывок вперед. Украина становится магнитом для международных компаний, которые сейчас размещают производства в Германии и Польше. И, я думаю, это оптимальный для экономики страны путь роста. Застарелое производство, на котором выпускаются совершенно неконкурентные товары, было ориентировано на рынки стран бывшего СССР, которые на данный момент для Украины перестали быть приоритетными, а приход иностранных компаний сразу позволяет производить товары, ориентированные на рынок ЕС. Конечно, кому-то такая идея не нравится, поскольку они хотели бы выпускать национальную продукцию под собственными украинскими марками, а не производить товары для Европы. Но приход иностранного инвестора – это самый быстрый путь экономического роста. Вот сельское хозяйство у вас очень развито, но в нем занято не так уж много трудовых ресурсов. Или сфера IT. Но этого недостаточно. Последний раз, когда мы с китайскими коллегами обсуждали экономику Украины, они говорили, что могут производить товары здесь дешевле, чем в Китае. Это возможно за счет снижения транспортных издержек. Украина – это 500 км от Европы, тогда как Китай находится за тысячи миль. Но Украина должна гарантировать защиту иностранному капиталу. Если украинское правительство вернет доверие инвесторов, то рост экономики на 5-7 % ежегодно в последующие 20 лет обеспечен.

"Если Дональда Трампа переизберут на второй срок, то мы должны будем подумать, как выстраивать мировой порядок без США"

– Какая страна сейчас является стратегическим партнером Бразилии? Это все-таки Россия или США?

– Я бы рассматривал сотрудничество с этими странами параллельно. Например, с Россией у нас налажено сотрудничество по многим вопросам и во многих случаях наши взгляды совпадают. Мы поддерживаем Российскую Федерацию в вопросах сотрудничества с азиатскими странами, мы были против политики США по Ираку и Ирану. И в плане торговли у нас с Россией установились крепкие связи. Товарооборот, конечно, не огромен: Россия занимает 16 место среди наших партнеров, ее опережают Китай, США, Аргентина, Европа. Это порядка 4-5 миллиардов долларов. Эта страна – наш надежный партнер, но не стратегический.

– А что вы думаете о США? Какие еще шаги этой страны вы не поддерживаете?

– Мы не поддерживаем торговую войну, которую ведет США с Китаем. Думаю, что основная причина войны между странами заключалась в том, что Китай стал расти очень быстро. США решили остановить его, но выбрали не тот путь. Правильным было бы "держать врага ближе", работать вместе, кооперироваться. Некоторые люди сравнивают сегодняшнюю ситуацию и ситуацию 1914 года, когда доминировали Франция и Великобритания, а Германия росла очень быстро, но не была должным образом представлена на международной арене, обладая малым влиянием. Если бы Франция и Великобритания дали Германии возможность стать частью элиты, возможно и не было бы Первой мировой войны. Поэтому мы должны научится принимать и соглашаться с успехом и правом тех, кто стремительно растет. А политика Трампа – это прямая противоположность, попытка остановить Китай. Я думаю, что остановить эту страну невозможно. Вот, например, Штаты не хотят внедрять 5G-телефонию силами китайских компаний. Тогда эти компании не пойдут в Америку, они пойдут в Азию, Европу, Африку. На сегодня, мне кажется, что только Канада, Австралия и Япония отказались от технологии Huawei. Но если вы не хотите использовать эту компанию, то нужно учитывать, что аналогичные швейцарские технологии стоят в разы дороже.

– Как вы считаете, могут ли страны G-20 остановить это торговое противостояние?

– "Большая Двадцатка" – это 2/3 населения земного шара и порядка 90 % мирового ВВП. Но я не думаю, что общая политика представляет угрозу для остального мира. Представители стран G-20 обычно координируют действия только во время мирового кризиса или катаклизмов, например, 2008 - 2009 годов. А вот в данный момент, когда торговая война между США и Китаем в разгаре, они не могут ничего сделать. Никто не может остановить Трампа и его политику, способную разбалансировать мировую систему противовесов. И если Дональда Трампа переизберут на второй срок, то мы должны будем подумать, как выстраивать мировой порядок без США.

– В такой нестабильной ситуации, как Бразилия защищает свои рынки? Поделитесь опытом.

– Традиционно так сложилось, что в Бразилии действуют высокие заградительные пошлины, которые пролоббировали наши промышленники. И такая политика была очень эффективной в 50-е, 60-е, 70-е и даже в 80-е года прошлого столетия. Но уже в 90-е при усилении глобализации их эффективность начала стремительно падать, хотя мы по сей день остаемся очень экономически закрытой страной, и это не здорово. Годовой товарооборот Бразилии – это примерно в сумме 8% ВВП США. И мы готовы к открытию экономики. Но мы немного обеспокоены политикой импортного замещения американского президента Дональда Трампа.

"Цены в киевских ресторанах в последнее время сравнялись с польскими"

– Расскажите, какой средний размер пенсий и зарплат в Бразилии?

– Зависит от места работы – частный сектор или государственный. На госслужбе зарплаты и пенсии гораздо выше, чем в Украине, хотя и меньше, чем в США или Европе. Несколько лет назад мы решили, что на государство должны работать лучшие менеджеры страны, и мы должны переманить их с частного сектора экономики. Но такой разрыв и порождает определенные конфликты, особенно связанные с начислением пенсий. Люди с частного сектора всегда негодуют, почему госслужащие получают такие высокие пенсии за счет налогов, которые платит тот самый частный сектор. Минимальная зарплата – это около 350 долларов США, но даже в сельской местности люди получают примерно в два раза больше. Среднестатистический госслужащий получает пенсию в размере где-то 1200-1300 долларов, а в частном секторе средние пенсии – 800 долларов.





– Скажите, как в вашей стране относятся с иностранным специалистам? Котируются ли украинские дипломы, например?

– У нас довольно сложная система подтверждения дипломов. В любом случае, в Бразилии даже местные жители, которые получили образование за границей, должны сдать тесты, в том числе, и на знание законодательства, которое регулирует деятельность в той или иной специальности. Но многие, несмотря на это, поступают в Украине на медицинские специальности. Но опять же, мы возвращаемся к вопросу промотирования страной своих возможностей. Представители украинских вузов должны ехать в Бразилию, презентовать учебные заведения, договариваться о нострификации отдельных программ. Под лежачий камень вода не течет.

– Вы не первый год работаете в Украине. Что думаете об уровне жизни в Украине по сравнению с Бразилией, о которой вы только что рассказали?

– Когда я приехал в Украину в 2015 году, все было очень дешево. Курс гривны к доллару был 25/1. Еда, услуги – все-все было очень дешево. Но сейчас гривня укрепляется, и за последние 3-4 года инфляция составила процентов 40, поэтому уже не так все и дешево. Конечно же, все еще дешевле, чем в Австрии или Италии. Но вот жилье, например, гораздо дороже, чем в Бразилии. У нас огромное количество новых современных домов, и аренда при этом очень низкая. А в Украине только за последние 10-15 лет стали строить современное дома. А так большинство апартаментов маленькие. И если вы хотите жить в современной красивой квартире, то аренда очень дорогая. Думаю, аренда жилья в Киеве сопоставима уже с другими странами Европы. Да и цены в киевских ресторанах в последнее время сравнялись с польскими.

Освалдо Биато Жуниор





Родился 12 сентября 1957 года в Буэнос-Айресе. Получил высшее образование в области экономики в Австралийском национальном университете в Канберре (1981) и закончил Дипломатический институт им. Рио Бранко МИД Бразилии (2007). Защитил диссертацию "Китайско-бразильское стратегическое партнерство: Происхождение, эволюция и перспективы"

С 1981 года занимает разные должности в Министерстве иностранных дел Бразилии: начальник отдела транспорта, коммуникаций и услуг в 1994 году; начальник отдела Азии и Океании в 2000 году; советник и министр — советник в Пекине в 2004; помощник генерального секретаря Форума экономического сотрудничества и торговли между Китаем и португалоязычными странами — FEALAC.

С 2008 по 2011 — сотрудник посольства Бразилии в России.

С 25 октября 2011 по 2014 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Казахстане и по совместительству в Кыргызстане и Туркменистане.

Был министром и директором Департамента Европы Министерства иностранных дел Бразилии, где отвечал за политические отношения между Бразилией и 50 европейскими странами, Европейским Союзом и Генеральным секретариатом Иберо-американского саммита (SEGIB), в котором он является Генеральным координатором.

25 декабря 2015 года Украина дала агреман на назначение Освалдо Биато Жуниора послом в Украине.

С 2016 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине и Молдове по совместительству.

29 августа 2016 года вручил верительные грамоты Президенту Украины Петру Порошенко.

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