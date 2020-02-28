Вице-президент EPAM Юрий Антонюк: "Приложение "Дия" опередила по популярности TikTok, Telegram и Viber"

Приложение "Дия" наделало в стране много шума, особенно в соцсетях. Пользователи активно обсуждали недостатки и преимущества украинского ноу-хау и саму идею "государства в смартфоне", но часто забывали, что приложение было разработано не за казенный счет, а на волонтерских началах представителями украинского IT-бизнеса. Глава EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк ответил на вопросы, интересующие украинцев в контексте запуска мобильного приложения "Дия".



– Приложение "Дия" стало главным аргументом власти в построении "государства в смартфоне". Каковы результаты открытого тестирования программного обеспечения, в разработке которого принимала участие команда ваших специалистов?

– В течение бета-тестирования приложения "Дия", которое длилось с декабря 2019 по февраль 2020 и к которому присоединилось более 20 тыс. украинцев, не было выявлено существенных проблем, связанных с мобильным приложением.

Если говорить о результатах старта релизной версии, которую мы получили в феврале, то цифры говорят сами за себя – по состоянию на прошлую неделю количество загрузок добралось до отметки в 1.5 млн, "Дия" возглавила рейтинг бесплатных мобильных приложений в Украине, опередив по популярности TikTok, Telegram и Viber. Интерес украинцев к приложению очень высок.

– Судя по соцсетям, от пользователей было много нареканий.

– Наибольшее количество нареканий касалось контента, с которым работает приложение – данных в реестрах МВД. Так, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства отражались не у всех владельцев документов старого образца. Это связано с качеством информации, содержащейся в реестрах – не вся она была корректно оцифрована, некоторые формы не содержали определенных типов данных.

EPAM никоим образом не может влиять на этот параметр. Но такая проблема привлекла внимание как граждан, так и представителей власти – и первые, и вторые получили стимул актуализировать информацию в государственных базах данных.

Сейчас аудитория приложения разделилась в своих оценках. Те, кто имел документы нового образца и корректные данные о себе в реестре, вполне довольны как идеей приложения, так и его реализацией. Критикуют, конечно, те, кто не увидел своих документов на экране смартфона.

– Судя по всему, таких пользователей сейчас большинство. Как это исправить?

– Сейчас Министерство цифровой трансформации предлагает этой части аудитории пройти верификацию документов через Кабинет водителя. А если уточняющих данных, предоставленных онлайн, недостаточно – обратиться в территориальный сервисный центр МВД.

Конечно, кому-то такая процедура кажется возмутительной, но ранее, чтобы получить биометрический паспорт для комфортных путешествий европейскими странами, нам также приходилось выходить из дома и идти в ЦПАУ за новым документом.

– Учитывая критику, не жалеете ли вы что приняли участие в этой инициативе?

– Конструктивная критика – правильная и нужная вещь. Без нее развиваться значительно труднее. Но иногда критику государственных проектов трудно назвать конструктивной, там часто эмоциональная составляющая играет большую роль, чем рациональная.

Я очень рад, что наши специалисты смогли приобщиться к разработке приложения. И благодарен каждому из членов команды волонтеров за их энтузиазм и уделенное время. В дальнейшем приложение будет развиваться уже без нашего участия, но мы заложили все необходимые основы для того, чтобы это развитие происходило комфортно для команды Минцифры, а "Дия" получала все новый и новый функционал.

– Какая мотивация для бизнеса работать бесплатно?

– Предоставлять консультационные услуги на волонтерских началах для благотворительных, некоммерческих, государственных организаций является абсолютно нормальной практикой для наших специалистов. Для нас это является важной частью работы, поскольку мы уделяем значительное внимание социальной ответственности, эта ценность является одной из основополагающих для ЕРАМ.

Почему-то идея сделать что-то бесплатно не укладывается в парадигму мировоззрения многих людей. Но приложение целиком и полностью разработано командой из 35 программистов-волонтеров, которая сформировалась из специалистов компании. Каждый из них имел свою личную мотивацию: кто-то хотел инвестировать свои знания в такой масштабный проект, которым будут пользоваться миллионы украинцев; кто-то – получить новый опыт; а некоторые – вернуть так называемый "собственный долг государству" за бесплатное высшее образование и возможность получить достойную работу.

Ежегодно мы инвестируем немалые средства в развитие украинского образования, организуем образовательные программы и курсы, создаем на базе вузов лаборатории, где студенты могут свободно учиться, экспериментировать, получать актуальные знания. Часть выпускников начинает сотрудничать с ЕРАМ, а другая часть решает строить карьеру с другими компаниями или даже начать собственный бизнес. Но важно, что большее количество из них будет работать в индустрии, развивать его, приносить новую экспертизу.

Похожая ситуация и с приложением "Дия" - это наш вклад в цифровизацию страны, распространение и проникновение цифровых сервисов. С технической точки зрения, "Дия" это не новый Amazon или космическая программа Илона Маска. Но мы надеемся, что появление государственных услуг в смартфоне сможет стать дополнительным стимулом для популяризации цифровых сервисов среди украинцев и впоследствии может усилить спрос на внутренние ИТ-разработки. А значит дать возможность появиться новым командам и компаниям, которые оживят развитие индустрии.

Когда страна и отрасль развивается, это привлекает на рынок новых игроков, клиентов, партнеров, стимулирует конкуренцию. Все это вместе помогает укреплять экономику Украины и благосостояние ее граждан – нас с вами.

Участием в разработке приложения "Дия" мы смогли показать, что сегодня у всех нас есть возможность не только жаловаться и критиковать, а просто взять и сделать что-то полезное и значимое. Не только для себя, но и для других.

Как ранее сообщали "Комментарии", Министерство цифровой трансформации создает онлайн-платформу для бизнесменов "Дія. Бізнес" . В приложении украинские предприниматели впервые получат доступ к каталогу бизнес-идей и смогут по видеосвязи проконсультироваться со специалистами

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