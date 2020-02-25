«Дія. Бізнес»: Минцифры аннонсировало запуск онлайн-платформы для бизнесменов

Министерство цифровой трансформации создает онлайн-платформу для бизнесменов "Дія. Бізнес". В приложении украинские предприниматели впервые получат доступ к каталогу бизнес-идей и смогут по видеосвязи проконсультироваться со специалистами, рассказал на своей странице в Facebook министр цифровой трансформацией Михаил Федоров.

Глава ведомства отметил, что онлайн-платформа " Дія. Бізнес " станет полезной, прежде всего, для начинающих предпренимателей. Здесь каждый сможет ознакомиться с перечнем документов, необходимых для открытия бизнеса. А если что-то пойдет не так, всегда можно проконсультироваться с необходимым специалистом с помощью видеомессенджера, либо же найти необходимый сервис или программу поддержки. Также своим опытом на госпортале будут делиться ведущие украинские компании, отметил министр.

Предпринимателям расскажут как систематизировать бизнес-процессы, управлять компанией, взаимодействовать с государством и собственным персоналом, выгодно продавать свой товар.

"Мы взяли на себя смелость делать это не хуже, чем консалтинговые проекты частного сектора. Я много времени уделил изучению успешного опыта Дубая. Мне понравился подход менеджмента Эмиратов — "Каждый проект мы решили делать лучше, чем это может сделать бизнес", - написал Михаил Федоров.

Онлайн-платформу "Дія. Бізнес" Минцифры презентует 28 февраля.

Напомним, ранее "Коментарии" сообщали о перв ых итогах работы мобильного приложения "Д ія ".

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